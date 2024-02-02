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  • Автівка перекинулася на дах: у поліції розповіли подробиці ДТП біля річпорту в Дніпрі

Автівка перекинулася на дах: у поліції розповіли подробиці ДТП біля річпорту в Дніпрі

Сьогодні 17:05
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У Дніпрі біля річпорту автівка внаслідок ДТП перекинулася на дах.

Новости Днепра про Автівка перекинулася на дах: у поліції розповіли подробиці ДТП біля річпорту в Дніпрі

Вдень 2 лютого неподалік річпорту сталася серйозна ДТП внаслідок якої одна з автівок перекинулася на дах. На місці очевидці помітили “швидку” та патрульних. 

У патрульній поліції розповіли подробиці ДТП. 

Як зазначили правоохоронці, на площі Десантників, водійка Toyota Yaris порушила правила дорожнього руху. А саме рухаючись другорядною дорогою, не пропустила машину, яка під’їжджала до нерегульованого перехрестя по головній дорозі.

Через це автівка зіткнулася з Nissan, водійка якого рухалася головною дорогою. В результаті останній перекинувся.

Обидва транспортних засоби отримали механічні пошкодження. Також травмувалися й обидві кермувальниці. Патрульні викликали швидку, яка шпиталізувала кермувальницю Nissan. Усі обставини події з’ясує слідчий.

Шановні водії, будьте уважні за кермом та не порушуйте ПДР, – йдеться у повідомленні. 

Новости Днепра про Автівка перекинулася на дах: у поліції розповіли подробиці ДТП біля річпорту в Дніпрі

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Новости Днепра про Автівка перекинулася на дах: у поліції розповіли подробиці ДТП біля річпорту в ДніпріУкраїнська

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