Авто перевернулось на крышу: в полиции рассказали подробности ДТП у речпорта в Днепре

В Днепре возле речпорта автомобиль в результате ДТП перевернулся на крышу.

Днем 2 февраля неподалеку от речпорта произошло серьезное ДТП в результате которого один из автомобилей перевернулся на крышу. На месте очевидцы заметили «скорую» и патрульных.

В патрульной полиции рассказали подробности ДТП.

Как отметили правоохранители, на площади Десантников, водитель Toyota Yaris нарушила правила дорожного движения. А именно двигаясь по второстепенной дороге, не пропустила машину, которая подъезжала к нерегулируемому перекрестку по главной дороге.

Из-за этого машина столкнулась с Nissan, водитель которого двигалась по главной дороге. В результате последняя опрокинулась.

Оба транспортных средства получили механические повреждения. Также травмировались и обе водительницы. Патрульные вызвали скорую, которая госпитализировала водительницу Nissan. Все происшествия выяснит следователь.

Уважаемые водители, будьте внимательны за рулем и не нарушайте ПДД, — говорится в сообщении.

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