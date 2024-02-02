Авто перевернулось на крышу: в полиции рассказали подробности ДТП у речпорта в Днепре

Днем 2 февраля неподалеку от речпорта произошло серьезное ДТП в результате которого один из автомобилей перевернулся на крышу. На месте очевидцы заметили «скорую» и патрульных.
В патрульной полиции рассказали подробности ДТП.
Как отметили правоохранители, на площади Десантников, водитель Toyota Yaris нарушила правила дорожного движения. А именно двигаясь по второстепенной дороге, не пропустила машину, которая подъезжала к нерегулируемому перекрестку по главной дороге.
Из-за этого машина столкнулась с Nissan, водитель которого двигалась по главной дороге. В результате последняя опрокинулась.
Оба транспортных средства получили механические повреждения. Также травмировались и обе водительницы. Патрульные вызвали скорую, которая госпитализировала водительницу Nissan. Все происшествия выяснит следователь.
Уважаемые водители, будьте внимательны за рулем и не нарушайте ПДД, — говорится в сообщении.
Читайте также:
Автор:
Срочные сотрудники в Днепре требуются не только на работу в…
Мартин Гаррис уже бывал в Днепре раньше!
В Минсоцполитики ответили, будут ли блокировать "неактивные" карты.
Зимой в магазинах Днепра чаще всего можно найти клубнику только…
Срочные сотрудники в Днепре требуются не только на работу в офисе, на предприятии или заводе, но также и для удаленной работы. Такая работа обладает главным преимуществом для сотрудника – можно самостоятельно планировать свой день, не нужно стоять в пробках в…
Мартин Гаррис уже бывал в Днепре раньше!
Заряжайте телефоны и повербанки!
В Минсоцполитики ответили, будут ли блокировать "неактивные" карты.
Зимой в магазинах Днепра чаще всего можно найти клубнику только в замороженном виде. Даже свежая клубника появляется на полках магазинов только в середине весны. Но в этом году многие супермаркеты уже продают эту ягоду, несмотря на то, что за окном…
Нужна ваша помощь!
Днепрянам, у которых есть долги за отопление, приготовиться.
В Кривом Роге в Днепропетровской области произойдет взрыв на карьере.
Сегодня этот бульвар находится в самом центре города. По нему любят гулять горожане, тут регулярно устраивают фотосессии. Бульвар выглядит ярко и красочно в любое время суток. Открыли его в 2004 году.
В Днепре 2 февраля наблюдаются проблемы с водой.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!