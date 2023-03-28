Паркові статуї та алеї з ракушняка: як раніше виглядав сквер Героїв у Дніпрі (ФОТО)

Усі мешканці Дніпра знають, як нині виглядає сквер Героїв. Але ще на початку 1970-х років він виглядав зовсім інакше. Клумб із квітами та дерев було більше, а серед алей стояли статуї.

До 1917 року на місці скверу були арештантські роти. Площа, на якій він знаходився, називалася Тюремною і вважалася окраїною міста. Але на початку ХХ століття замість в’язниці на майдані звели будівлю Комерційного училища.

Сквер з’явився тут лише 1925 року. Розбили його довкола будівлі обласного виконкому. А головним символом зеленої зони була велика клумба у формі зірки, згодом у центрі клумби з’явився пам’ятник Леніну. Сьогодні на її місці знаходиться фонтан.

Після Другої світової війни у сквері знову облаштували алеї, висадили квіти, а доріжки засипали ракушняком. Такою була особливість парків Дніпра – замість тротуарної плитки чи асфальту люди гуляли по ракушняку. У сквері вздовж усіх алей стояли статуї і було дуже багато кущів бузку, а на клумбі росли квіти-«півники».

Поруч із сквером знаходився невеликий дитячий садок. Комбінат не мав свого майданчика, тож дітей водили на прогулянку до цієї зеленої зони.

У 1970-х роках у сквері навпроти будівлі колишнього Комерційного училища з’явилась ще одна. Через неї зелена зона поменшала в розмірах, з’явилися нові алеї та доріжки, а на місці клумби з’явився фонтан. Також тут було встановлено стелу з граніту з горельєфом голови Леніна та поставили обласну «Дошку пошани» – зараз на її місці знаходиться «парк ракет».

фото: група «Історія у фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ»

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