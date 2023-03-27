У магазинах Дніпра з’явилася полуниця: за кіло просять майже 700 грн

У магазинах Дніпра вже з'явилася полуниця. Товар доступний у великих торгових мережах. Можна брати на вагу – так дешевше, але є й упакована на 250 та 500 грам – так виходить дорожче.

Кілька днів тому на прилавках у магазинах Дніпра практично у всіх великих торгових мережах з’явилася полуниця. Коштує – не дешево, від 400 грн. за кіло. У магазинах стверджують, що товар не імпортний, а український.

Найдешевша полуниця знайшлася у магазині «Сільпо». Тут за кіло просять 400 грн. На вигляд вона стигла і велика.

Також у цьому магазині можна купити розфасовану в упаковки по 250 г ягоду – тоді її ціна зростає до 676 грн за кіло, а за упаковку просять 169 грн.

У торговельній мережі «Ашан» за аналогічне пакування полуниці просять менше – майже 140 грн. у такому разі кілограм ягоди коштуватиме 560 грн.

У супермаркеті «Варус» за кіло полуниці просять майже 395 грн, але знайти її можна не в кожному магазині рітейлу.

Ця полуниця вирощена в теплицях, сезон ягоди «відкритого ґрунту» розпочнеться лише наприкінці травня.

Минулого року ціни на полуницю з теплиці в Україні були близько 200 грн. за кіло – стільки просили за продукт у торгових мережах на початку травня 2022 року. За першу полуницю з грядки минулого року просили по 150 грн. за кіло.

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