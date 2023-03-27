Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У магазинах Дніпра з’явилася полуниця: за кіло просять майже 700 грн

Сьогодні 14:23
просмотров

У магазинах Дніпра вже з'явилася полуниця. Товар доступний у великих торгових мережах. Можна брати на вагу – так дешевше, але є й упакована на 250 та 500 грам – так виходить дорожче.
Новости Днепра про У магазинах Дніпра з'явилася полуниця: за кіло просять майже 700 грн

#image_title

Кілька днів тому на прилавках у магазинах Дніпра практично у всіх великих торгових мережах з’явилася полуниця. Коштує – не дешево, від 400 грн. за кіло. У магазинах стверджують, що товар не імпортний, а український.

Найдешевша полуниця знайшлася у магазині «Сільпо». Тут за кіло просять 400 грн. На вигляд вона стигла і велика.

Новости Днепра про У магазинах Дніпра з'явилася полуниця: за кіло просять майже 700 грн

Також у цьому магазині можна купити розфасовану в упаковки по 250 г ягоду – тоді її ціна зростає до 676 грн за кіло, а за упаковку просять 169 грн.

Новости Днепра про У магазинах Дніпра з'явилася полуниця: за кіло просять майже 700 грн

У торговельній мережі «Ашан» за аналогічне пакування полуниці просять менше – майже 140 грн. у такому разі кілограм ягоди коштуватиме 560 грн.

Новости Днепра про У магазинах Дніпра з'явилася полуниця: за кіло просять майже 700 грн

У супермаркеті «Варус» за кіло полуниці просять майже 395 грн, але знайти її можна не в кожному магазині рітейлу.

Новости Днепра про У магазинах Дніпра з'явилася полуниця: за кіло просять майже 700 грн

Ця полуниця вирощена в теплицях, сезон ягоди «відкритого ґрунту» розпочнеться лише наприкінці травня.

Минулого року ціни на полуницю з теплиці в Україні були близько 200 грн. за кіло – стільки просили за продукт у торгових мережах на початку травня 2022 року. За першу полуницю з грядки минулого року просили по 150 грн. за кіло.

 

Читайте також:

Новости Днепра про У магазинах Дніпра з'явилася полуниця: за кіло просять майже 700 грнУкраїнська Новости Днепра про У магазинах Дніпра з'явилася полуниця: за кіло просять майже 700 грнРусский

Автор:


# # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Дніпрі з’явиться нова паркова зона
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:56
    У Дніпрі з’явиться нова паркова зона

    У Дніпрі наводять лад у віддаленому районі міста.

    У Дніпрі відкрився “McDonald’s”, але є нюанс (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:07
    У Дніпрі відкрився “McDonald’s”, але є нюанс (ФОТО)

    У Дніпрі вирішили не чекати відкриття Mcdonalds та відкрили свій…

    Переходив дорогу в невстановленому місці: у Дніпрі Volkswagen збив 84-річного чоловіка
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:47
    Переходив дорогу в невстановленому місці: у Дніпрі Volkswagen збив 84-річного чоловіка

    Учора, 26 березня, у Дніпрі на проспекті Івана Мазепи сталася…

    Чи законно ламінувати документи в Україні і чому їх можуть визнати недійсними
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:33
    Чи законно ламінувати документи в Україні і чому їх можуть визнати недійсними

    Багато жителів Дніпра намагаються заламінувати важливі документи. Вважається, що так…

    Наверх