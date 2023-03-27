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  • Чи законно ламінувати документи в Україні і чому їх можуть визнати недійсними

Чи законно ламінувати документи в Україні і чому їх можуть визнати недійсними

Сьогодні 12:33
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Багато жителів Дніпра намагаються заламінувати важливі документи. Вважається, що так папір не вицвіте, не порветься і не буде м’ятись, тобто завжди виглядатиме добре, а літери, цифри та печатки на ньому будуть чіткі та зрозумілі. Але не кожна державна структура прийме такий документ. Чому – розбиралися журналісти dnepr.info.
Новости Днепра про Чи законно ламінувати документи в Україні і чому їх можуть визнати недійсними

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Неможливо довести

В Україні законодавчо не заборонено ламінувати документи. Але при цьому державні структури та юристи зобов’язані працювати тільки з оригіналами документів, а коли папір «у плівці», то зрозуміти підроблений він чи справжній – неможливо. Через ламінацію довести, що друк на документі справжній практично неможливо.

На ламінованих документах не можна поставити штампи апостилю, тобто для тих, хто збирається виїхати з такими паперами за кордон, юридично завірити їхню справжність буде дуже проблематично.

Винятки

Але якщо документи були виготовлені з полікабонату, то відмовити в його прийнятті в державних органах, митниці або інших організаціях не можуть. Такий документ вважається дійсним і його оригінальність легко можна довести. Заламінованими в Україні видають:

  • паспорт у вигляді ID-картки;
  • водійське (звичайне та міжнародне) посвідчення;
  • техпаспорт на авто;
  • пенсійне посвідчення.

Що робити

Якщо боїтеся, що важливі документи порвуться чи намокнуть – їх можна загорнути у файл. Якщо папір меншого розміру, ніж стандартний файл А4, його можна обрізати і пройтися по «ободку» праскою, попередньо поклавши між файлом і праскою папір. Так документ буде захищений від потрапляння на нього вологи та пилу, але водночас його будь-якої миті можна буде «розламінувати».

У зв’язку із модою на ламінацію в Україні тепер є новий вид бізнесу – розламінація документів. Просять за один документ від 150 грн.

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Новости Днепра про Чи законно ламінувати документи в Україні і чому їх можуть визнати недійснимиУкраїнська Новости Днепра про Чи законно ламінувати документи в Україні і чому їх можуть визнати недійснимиРусский

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