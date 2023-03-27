Чи законно ламінувати документи в Україні і чому їх можуть визнати недійсними

В Україні законодавчо не заборонено ламінувати документи. Але при цьому державні структури та юристи зобов’язані працювати тільки з оригіналами документів, а коли папір «у плівці», то зрозуміти підроблений він чи справжній – неможливо. Через ламінацію довести, що друк на документі справжній практично неможливо.
На ламінованих документах не можна поставити штампи апостилю, тобто для тих, хто збирається виїхати з такими паперами за кордон, юридично завірити їхню справжність буде дуже проблематично.
Але якщо документи були виготовлені з полікабонату, то відмовити в його прийнятті в державних органах, митниці або інших організаціях не можуть. Такий документ вважається дійсним і його оригінальність легко можна довести. Заламінованими в Україні видають:
Якщо боїтеся, що важливі документи порвуться чи намокнуть – їх можна загорнути у файл. Якщо папір меншого розміру, ніж стандартний файл А4, його можна обрізати і пройтися по «ободку» праскою, попередньо поклавши між файлом і праскою папір. Так документ буде захищений від потрапляння на нього вологи та пилу, але водночас його будь-якої миті можна буде «розламінувати».
У зв’язку із модою на ламінацію в Україні тепер є новий вид бізнесу – розламінація документів. Просять за один документ від 150 грн.
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