Актору Олексію Хільському із Кам’янського, який загинув у бою, просять присвоїти звання Героя України

Олексію Хільському просять надати звання Героя України.

Загибель відомого актора сколихнула його фанатів та українців, які бачили зірку на телебаченні чи в театрі. На сайті Офісу Президента опублікували петицію, де просять присвоїти йому звання Героя України.

Станом на 22 серпня звернення підписали 2619 людей. Розглянуть петицію, коли вона набере 25 тисяч голосів.

Нагадаємо, раніше мер Дніпра Борис Філатов запропонував назвати один зі скверів на честь Олексія Хільського.

Що відомо про Олексія Хільського

Олексій народився у Кам’янському, проте довгий час жив у Дніпрі. Актор театру та кіно. Був актором театру “Віримо”. Широкому загалу відомий своїми ролями у серіалах “Кріпосна”, Лікар Ковальчук”, “Поганий хороший коп”, “Пес-5”.

14 листопада йому виповнилося б 36 років. Про смерть героя 17 серпня сповістила його дружина Надія.

Олексій воював у відомих гарячих точках – поблизу Бахмуту, Соледару, брав участь у звільненні Херсона. Тричі отримував поранення, але повертався на війну. Останній часом брав участь у бойових діях на півдні України.

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