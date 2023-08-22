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  • Актеру Алексею Хильскому из Каменского, погибшему в бою, просят присвоить звание Героя Украины

Актеру Алексею Хильскому из Каменского, погибшему в бою, просят присвоить звание Героя Украины

Сегодня 15:02
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Алексею Хильскому просят присвоить звание Героя Украины.

Новости Днепра про Актеру Алексею Хильскому из Каменского, погибшему в бою, просят присвоить звание Героя Украины

Гибель известного актера всколыхнула его фанатов и украинцев, видевших звезду на телевидении или в театре. На сайте Офиса Президента была опубликована петиция, где просят присвоить ему звание Героя Украины.

По состоянию на 22 августа обращение подписали 2619 человек. Рассмотрят петицию, когда она наберет 25 тысяч голосов.

Напомним, ранее мэр Днепра Борис Филатов предложил назвать один из скверов в честь Алексея Хильского.

Что известно об Алексее Хильском

Алексей родился в Каменском, но долгое время жил в Днепре. Актер театра и кино. Был актером театра «Верим». Широкой общественности известен своими ролями в сериалах «Крипосна», Доктор Ковальчук, «Плох хороший коп», «Пес-5».

14 ноября ему исполнилось бы 36 лет. О смерти героя 17 августа известила его жена Надежда.

Алексей воевал в известных горячих точках – вблизи Бахмута, Соледара, участвовал в освобождении Херсона. Трижды получал ранения, но возвращался на войну. В последнее время участвовал в боевых действиях на юге Украины.

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Новости Днепра про Актеру Алексею Хильскому из Каменского, погибшему в бою, просят присвоить звание Героя УкраиныУкраїнська Новости Днепра про Актеру Алексею Хильскому из Каменского, погибшему в бою, просят присвоить звание Героя УкраиныРусский

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