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  • Академічна або професійна освіта: в Україні запровадять нові стандарти для старшої школи

Академічна або професійна освіта: в Україні запровадять нові стандарти для старшої школи

Сьогодні 17:50
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Це продовження реформи Нової української школи (НУШ).

Новости Днепра про Академічна або професійна освіта: в Україні запровадять нові стандарти для старшої школи

З 2027 року в Україні планують перейти на стандарти НУШ. Учні почнуть здобувати профільну освіту за новими програмами. До цього, починаючи з 2025 року, відбудеться пілотування стандарту та моделей профільної освіти в окремих закладах.

Зокрема, старші класи (10-12) зможуть обирати профіль і частково предмети для вивчення. Це стосується і тих учнів, які здобувають середню освіту у технікумах чи училищах. 

Які зміни чекають на учнів?

Існуватимуть два спрямування – академічне та професійне. 

Академічне спрямування передбачатиме поглиблене вивчення окремих предметів з орієнтацією на продовження навчання у закладах вищої освіти.

Професійне спрямування здобуття освіти передбачатиме профільне навчання, що буде орієнтоване на ринок праці і потреб випускника.

Водночас зміст освіти визначатиметься через спільні для обох спрямувань вимоги до обов’язкових результатів навчання здобувачів профільної середньої освіти.

Учні зможуть вибрати профіль навчання та частково предмети в таких галузях:

  • мовно-літературна;
  • математична;
  • природнича;
  • громадянська та історична;
  • фізична культура;
  • технологічна;
  • інформатична;
  • соціальна і здоров’язбережувальна;
  • мистецька.

Водночас обов’язкові предмети залишаться. Буде різнитися кількість годин, відведених для їхнього опанування.

  • 10 клас – 105-210 годин за обраним профілем, 35-140 годин – поза обраним профілем;
  • 11-12 класи – 385-595 годин за обраним профілем і 70-280 годин – поза обраним профілем за два роки.

Детальніше на інфографіках від МОН:

Новости Днепра про Академічна або професійна освіта: в Україні запровадять нові стандарти для старшої школи

Новости Днепра про Академічна або професійна освіта: в Україні запровадять нові стандарти для старшої школи

Новости Днепра про Академічна або професійна освіта: в Україні запровадять нові стандарти для старшої школи

Новости Днепра про Академічна або професійна освіта: в Україні запровадять нові стандарти для старшої школи

Новости Днепра про Академічна або професійна освіта: в Україні запровадять нові стандарти для старшої школи

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Новости Днепра про Академічна або професійна освіта: в Україні запровадять нові стандарти для старшої школиУкраїнська Новости Днепра про Академічна або професійна освіта: в Україні запровадять нові стандарти для старшої школиРусский

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