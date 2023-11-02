Академічна або професійна освіта: в Україні запровадять нові стандарти для старшої школи

Це продовження реформи Нової української школи (НУШ).

З 2027 року в Україні планують перейти на стандарти НУШ. Учні почнуть здобувати профільну освіту за новими програмами. До цього, починаючи з 2025 року, відбудеться пілотування стандарту та моделей профільної освіти в окремих закладах.

Зокрема, старші класи (10-12) зможуть обирати профіль і частково предмети для вивчення. Це стосується і тих учнів, які здобувають середню освіту у технікумах чи училищах.

Які зміни чекають на учнів?

Існуватимуть два спрямування – академічне та професійне.

Академічне спрямування передбачатиме поглиблене вивчення окремих предметів з орієнтацією на продовження навчання у закладах вищої освіти.

Професійне спрямування здобуття освіти передбачатиме профільне навчання, що буде орієнтоване на ринок праці і потреб випускника.

Водночас зміст освіти визначатиметься через спільні для обох спрямувань вимоги до обов’язкових результатів навчання здобувачів профільної середньої освіти.

Учні зможуть вибрати профіль навчання та частково предмети в таких галузях:

мовно-літературна;

математична;

природнича;

громадянська та історична;

фізична культура;

технологічна;

інформатична;

соціальна і здоров’язбережувальна;

мистецька.

Водночас обов’язкові предмети залишаться. Буде різнитися кількість годин, відведених для їхнього опанування.

10 клас – 105-210 годин за обраним профілем, 35-140 годин – поза обраним профілем;

11-12 класи – 385-595 годин за обраним профілем і 70-280 годин – поза обраним профілем за два роки.

Детальніше на інфографіках від МОН:

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