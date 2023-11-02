Академічна або професійна освіта: в Україні запровадять нові стандарти для старшої школи

З 2027 року в Україні планують перейти на стандарти НУШ. Учні почнуть здобувати профільну освіту за новими програмами. До цього, починаючи з 2025 року, відбудеться пілотування стандарту та моделей профільної освіти в окремих закладах.
Існуватимуть два спрямування – академічне та професійне.
Академічне спрямування передбачатиме поглиблене вивчення окремих предметів з орієнтацією на продовження навчання у закладах вищої освіти.
Професійне спрямування здобуття освіти передбачатиме профільне навчання, що буде орієнтоване на ринок праці і потреб випускника.
Водночас зміст освіти визначатиметься через спільні для обох спрямувань вимоги до обов’язкових результатів навчання здобувачів профільної середньої освіти.
Учні зможуть вибрати профіль навчання та частково предмети в таких галузях:
Водночас обов’язкові предмети залишаться. Буде різнитися кількість годин, відведених для їхнього опанування.
Детальніше на інфографіках від МОН:
Читайте також:
Автор:
Ми звернулися за коментарем щодо цього інциденту у поліцію.
У Дніпрі багато покинутих та забутих будинків, які раніше були…
На початку 2000-х років на вулиці Святослава Хороброго у Дніпрі…
У Дніпрі неподалік від школи помітили плазуна.