“Найбільші пошкодження за час війни”: у Дніпрі через ракетний удар понівечені школа та дитсадок

Школа та дитсадочок зазнали пошкоджень під час нічної атаки.

У Дніпрі внаслідок ракетного удару знову постраждали навчальні заклади. Як повідомили в ГумДепі Дніпровської міськради, під час обстрілу пошкоджень зазначили школа №140 та дитячий садочок №347.

У школі вибито 167 вікон, а у садочку – 11.

За весь час війни, це найбільші пошкодження внаслідок ракетної атаки у закладі освіти Дніпра, – коментують в ГумДепі.

Нині працівники школи прибирають уламки та чекають правоохоронців, аби ті зафіксували пошкодження.

Класні кімнати також зазнали руйнувань. Вибуховою хвилею позносило карнизи, повиносило двері та порозкидало інвентар.

Нагадаємо, у ніч на 1 липня Дніпро атакували балістичними ракетами. Пошкоджені 12 багатоповерхівок, гуртожиток, супермаркет, а також приватні будинки. Внаслідок атаки постраждали семеро людей, серед них 17-річний хлопець, одну жінку ушпиталили до лікарні. Решта потерпілих будуть лікуватися вдома.

Читайте також:

Українська

Автор: