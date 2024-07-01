“Найбільші пошкодження за час війни”: у Дніпрі через ракетний удар понівечені школа та дитсадок

У Дніпрі внаслідок ракетного удару знову постраждали навчальні заклади. Як повідомили в ГумДепі Дніпровської міськради, під час обстрілу пошкоджень зазначили школа №140 та дитячий садочок №347.
У школі вибито 167 вікон, а у садочку – 11.
За весь час війни, це найбільші пошкодження внаслідок ракетної атаки у закладі освіти Дніпра, – коментують в ГумДепі.
Нині працівники школи прибирають уламки та чекають правоохоронців, аби ті зафіксували пошкодження.
Класні кімнати також зазнали руйнувань. Вибуховою хвилею позносило карнизи, повиносило двері та порозкидало інвентар.
Нагадаємо, у ніч на 1 липня Дніпро атакували балістичними ракетами. Пошкоджені 12 багатоповерхівок, гуртожиток, супермаркет, а також приватні будинки. Внаслідок атаки постраждали семеро людей, серед них 17-річний хлопець, одну жінку ушпиталили до лікарні. Решта потерпілих будуть лікуватися вдома.
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