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Академическое или проф образование: в Украине введут новые стандарты для старшей школы

Сегодня 17:50
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Это продолжение реформы Новой украинской школы (НУШ).

Новости Днепра про Академическое или проф образование: в Украине введут новые стандарты для старшей школы

С 2027 года в Украине планируется перейти на стандарты НУШ. Учащиеся начнут получать профильное образование по новым программам. До этого, начиная с 2025 года, состоится пилотирование стандарта и моделей профильного образования в отдельных заведениях.

В частности, старшие классы (10-12) смогут выбирать профиль и частично предметы для изучения. Это касается и тех учащихся, которые получают среднее образование в техникумах или училищах.

Какие изменения ждут учеников?

Существуют два направления — академическое и профессиональное.

Академическое направление будет предусматривать углубленное изучение отдельных предметов с ориентацией на продолжение обучения в заведениях высшего образования.

Профессиональное направление получения образования будет предусматривать профильное обучение, которое будет ориентировано на рынок труда и потребностей выпускника.

В то же время, содержание образования будет определяться через общие для обоих направлений требования к обязательным результатам обучения соискателей профильного среднего образования.

Учащиеся смогут выбрать профиль обучения и частично предметы в следующих областях:

  • языково-литературная;
  • математическая;
  • естественная;
  • гражданская и историческая;
  • физическая культура;
  • технологическая;
  • информатическая;
  • социальная и здоровьесберегающая;
  • художественная.

В то же время обязательные предметы останутся. Будет разниться количество часов, отведенных для их овладения.

  • 10 класс – 105-210 часов по выбранному профилю, 35-140 часов – вне выбранного профиля;
  • 11-12 классы – 385-595 часов по выбранному профилю и 70-280 часов – вне выбранного профиля за два года.

Детальнее на инфографиках от МОН:

Новости Днепра про Академическое или проф образование: в Украине введут новые стандарты для старшей школы

Новости Днепра про Академическое или проф образование: в Украине введут новые стандарты для старшей школы

Новости Днепра про Академическое или проф образование: в Украине введут новые стандарты для старшей школы

Новости Днепра про Академическое или проф образование: в Украине введут новые стандарты для старшей школы

Новости Днепра про Академическое или проф образование: в Украине введут новые стандарты для старшей школы

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Новости Днепра про Академическое или проф образование: в Украине введут новые стандарты для старшей школыУкраїнська Новости Днепра про Академическое или проф образование: в Украине введут новые стандарты для старшей школыРусский

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