Академическое или проф образование: в Украине введут новые стандарты для старшей школы

С 2027 года в Украине планируется перейти на стандарты НУШ. Учащиеся начнут получать профильное образование по новым программам. До этого, начиная с 2025 года, состоится пилотирование стандарта и моделей профильного образования в отдельных заведениях.
В частности, старшие классы (10-12) смогут выбирать профиль и частично предметы для изучения. Это касается и тех учащихся, которые получают среднее образование в техникумах или училищах.
Существуют два направления — академическое и профессиональное.
Академическое направление будет предусматривать углубленное изучение отдельных предметов с ориентацией на продолжение обучения в заведениях высшего образования.
Профессиональное направление получения образования будет предусматривать профильное обучение, которое будет ориентировано на рынок труда и потребностей выпускника.
В то же время, содержание образования будет определяться через общие для обоих направлений требования к обязательным результатам обучения соискателей профильного среднего образования.
Учащиеся смогут выбрать профиль обучения и частично предметы в следующих областях:
В то же время обязательные предметы останутся. Будет разниться количество часов, отведенных для их овладения.
Детальнее на инфографиках от МОН:
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