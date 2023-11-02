Академическое или проф образование: в Украине введут новые стандарты для старшей школы

Это продолжение реформы Новой украинской школы (НУШ).

С 2027 года в Украине планируется перейти на стандарты НУШ. Учащиеся начнут получать профильное образование по новым программам. До этого, начиная с 2025 года, состоится пилотирование стандарта и моделей профильного образования в отдельных заведениях.

В частности, старшие классы (10-12) смогут выбирать профиль и частично предметы для изучения. Это касается и тех учащихся, которые получают среднее образование в техникумах или училищах.

Какие изменения ждут учеников?

Существуют два направления — академическое и профессиональное.

Академическое направление будет предусматривать углубленное изучение отдельных предметов с ориентацией на продолжение обучения в заведениях высшего образования.

Профессиональное направление получения образования будет предусматривать профильное обучение, которое будет ориентировано на рынок труда и потребностей выпускника.

В то же время, содержание образования будет определяться через общие для обоих направлений требования к обязательным результатам обучения соискателей профильного среднего образования.

Учащиеся смогут выбрать профиль обучения и частично предметы в следующих областях:

языково-литературная;

математическая;

естественная;

гражданская и историческая;

физическая культура;

технологическая;

информатическая;

социальная и здоровьесберегающая;

художественная.

В то же время обязательные предметы останутся. Будет разниться количество часов, отведенных для их овладения.

10 класс – 105-210 часов по выбранному профилю, 35-140 часов – вне выбранного профиля;

11-12 классы – 385-595 часов по выбранному профилю и 70-280 часов – вне выбранного профиля за два года.

Детальнее на инфографиках от МОН:

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