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У місті на Дніпропетровщині побудують нову мобільну школу з укриттям

Сьогодні 16:10
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В Апостоловому на Дніпропетровщині побудують нову мобільну школу.

Новости Днепра про У місті на Дніпропетровщині побудують нову мобільну школу з укриттям

В місті Апостолове ворожі обстріли зруйнували всі навчальні заклади. Тому там побудують нову мобільну школу з укриттям на вісім класів.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

Він зустрівся з Мехрі Дракман – директоркою програми “Мріємо і діємо”, представницею міжнародної некомерційної організації IREX та обговорив з нею питання будівництва школи в Апостоловому. Меморандум з IREX за підтримки USAID щодо побудови навчального закладу було підписано 5-го травня 2024 року .

“Дякую пані Мехрі за небайдужість та важливу роботу задля розвитку освіти на Дніпропетровщині! Разом ми зробимо все можливе, щоб наші діти мали гідні умови для навчання та у майбутньому могли відбудувати сучасну, квітучу країну”, – написав Микола Лукашук.

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