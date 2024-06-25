У місті на Дніпропетровщині побудують нову мобільну школу з укриттям

В місті Апостолове ворожі обстріли зруйнували всі навчальні заклади. Тому там побудують нову мобільну школу з укриттям на вісім класів.
Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.
Він зустрівся з Мехрі Дракман – директоркою програми “Мріємо і діємо”, представницею міжнародної некомерційної організації IREX та обговорив з нею питання будівництва школи в Апостоловому. Меморандум з IREX за підтримки USAID щодо побудови навчального закладу було підписано 5-го травня 2024 року .
“Дякую пані Мехрі за небайдужість та важливу роботу задля розвитку освіти на Дніпропетровщині! Разом ми зробимо все можливе, щоб наші діти мали гідні умови для навчання та у майбутньому могли відбудувати сучасну, квітучу країну”, – написав Микола Лукашук.
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