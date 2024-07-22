Предмет “Захист України” в школах викладатимуть для всіх учнів незалежно від статі: чому вчитимуть

Програма буде однаковою для всіх учнів незалежно від статі.

Про це повідомили в Міносвіти.

“Сьогодні наше завдання — підготувати молодь до викликів сучасного світу, який стрімко змінюється. Ми прагнемо розвивати в підлітків критичне мислення, вміння адаптуватися та реагувати. Оновлення програми предмета “Захист України” спрямовано на формування важливих життєвих навичок: від надання першої допомоги до розуміння сучасних технологій. Ми надаємо особливу увагу розвитку громадянської свідомості та системи цінностей, які допоможуть нашим дітям стати відповідальними членами суспільства”, – прокоментував очільник відомства Оксен Лісовий.

Зазначається, що у новій програмі акцент зроблять на практичних заняттях.

У 10 класі учні вивчатимуть основи національної безпеки та оборони України, знайомитимуться із принципами управління та планування, вивчатимуть озброєння та військову техніку. Під час практичних занять дітей навчатимуть орієнтування на місцевості, основам інженерної фортифікації, стрільбі.

Програма 11 класу фокусується на розвитку військових технологій, особливостях інформаційної безпеки, поглибленні знань із домедичної допомоги. Важливим аспектом є вивчення методів захисту цивільного населення в кризових умовах, можливостей і способів оборони України, наголосили в МОН.

Планується, що практичні заняття відбуватимуться раз на місяць у спеціально обладнаних приміщеннях, оснащених комп’ютерними симуляторами управління дронами, інтерактивними лазерними стрілецькими тренажерами та інструментами для опанування правил домедичної допомоги.

Уже понад 100 тренерів пройшли навчання та матимуть змогу передавати знання вчителям із регіонів, підвищуючи їхню кваліфікацію.