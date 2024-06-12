Як у Дніпрі отримати учнівський квиток дітям-ВПО: покрокова інструкція

Школярі, які під час війни вимушено переїхали до Дніпра, можуть отримати учнівський квиток та користуватися пільгами в громадському транспорті.

Для дітей-ВПО, які зареєстровані у закладах середньої освіти міста, надрукували 7 тисяч учнівських. Пільги, які він надає: безкоштовний проїзд у електротранспорті та знижка 25 % на автобусні маршрути. Ним можна користуватися під час навчального року і на канікулах.

Про це повідомили в Дніпровській міській раді.

Як дитині-ВПО отримати учнівський квиток:

взяти у школі дві анкети: для батьків і дитини та заповнити їх; у анкетах вказати ПІБ дитини, місце проживання та клас, у якому навчається учень; заповнені анкети віддати до свого навчального закладу; готовий учнівський квиток забрати у своїй школі через 21 день.

«За наявності учнівського квитка усі школярі Дніпра і під час літніх канікул продовжують користуватися пільговим проїздом. Це є перевагою нашого міста у порівнянні з іншими територіальними громадами, де пільги на безкоштовний проїзд за учнівським квитком діють з 1 вересня до 1 червня. Тож школярів Дніпра не обмежуємо у пільгових правах», – зазначила заступниця начальника відділу інновацій та висвітлення діяльності КП «Цифрова трансформація та автоматизація інформаційних процесів міста «єДніпро» Дніпровської міськради Софія Приліпко.

З питаннями щодо учнівського квитка, можна звертатися на гарячу лінію КП «єДніпро» за номерами: 067-876-94-49, 050-876-94-49, 063-876-94-94 з понеділка по четвер з 09:00 до 18:00, у п’ятницю — з 09:00 до 16:45.

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