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Абітурієнти зможуть написати НМТ як в Україні, так і за кордоном: деталі

Сьогодні 21:57
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Школярі, які перебувають за кордоном, але мають скласти НМТ, можуть це зробити за межами України.

Новости Днепра про Абітурієнти зможуть написати НМТ як в Україні, так і за кордоном: деталі

У 2024 році випускники шкіл складатимуть національний мультипредметний тест як в Україні, так і за кордоном. Результати НМТ будуть потрібні усім абітурієнтам для вступу в українські виші.

Про це повідомила очільниця Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко.

Написати НМТ зможуть школярі, які нині перебувають в інших державах. Однак в УЦОЯО поки що не затвердили перелік країн, де проведуть іспити.

Хто і де може скласти НМТ-2024 за кордоном

В УЦОЯО зазначили, що не всі країни матимуть змогу забезпечити комп’ютерні аудиторії і фахівців. Також не варто орієнтуватися на минулорічний перелік країн, де абітурієнти писали НМТ.

Україна наразі намагається залучити якнайбільше країн.

Абітурієнтів просять не зволікати з реєстрацією на НМТ.

Нагадаємо, реєстрація на НМТ-2024 – все що треба знати абітурієнтам у Дніпрі. Також ми розповідали, як 11-класники Дніпра можуть безкоштовно готуватися до іспитів.

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Новости Днепра про Абітурієнти зможуть написати НМТ як в Україні, так і за кордоном: деталіУкраїнська Новости Днепра про Абітурієнти зможуть написати НМТ як в Україні, так і за кордоном: деталіРусский

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