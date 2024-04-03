Абітурієнти зможуть написати НМТ як в Україні, так і за кордоном: деталі

У 2024 році випускники шкіл складатимуть національний мультипредметний тест як в Україні, так і за кордоном. Результати НМТ будуть потрібні усім абітурієнтам для вступу в українські виші.
Про це повідомила очільниця Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко.
Написати НМТ зможуть школярі, які нині перебувають в інших державах. Однак в УЦОЯО поки що не затвердили перелік країн, де проведуть іспити.
В УЦОЯО зазначили, що не всі країни матимуть змогу забезпечити комп’ютерні аудиторії і фахівців. Також не варто орієнтуватися на минулорічний перелік країн, де абітурієнти писали НМТ.
Україна наразі намагається залучити якнайбільше країн.
Абітурієнтів просять не зволікати з реєстрацією на НМТ.
Нагадаємо, реєстрація на НМТ-2024 – все що треба знати абітурієнтам у Дніпрі. Також ми розповідали, як 11-класники Дніпра можуть безкоштовно готуватися до іспитів.
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