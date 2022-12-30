90 тис. грн: у Дніпрі “продають” столову біля річпорту

У Дніпрі можна стати власником незвичайного бізнесу.

Так, на сайті оголошень OLX з’явилася дуже цікава пропозиція: містянин Михайло “продає” заклад громадського харчування біля річпорту.

За 90 тис. гривень можна стати власником столової зі всім устаткуванням. Площа – 100 квадратних метрів.

Наприкінці оголошення продавець зазначає, що йдеться не про продаж, а переуступку прав оренди. Тобто передача права користування орендованою комерційною нерухомістю третій особі.

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