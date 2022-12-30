90 тыс. грн: в Днепре «продают» столовую возле речпорта

В конце объявления продавец отмечает, что речь идет не о продаже, а о переуступке прав аренды. То есть передача права пользования арендованной коммерческой недвижимостью третьему лицу.

За 90 тыс. гривен можно стать владельцем столовой со всем оборудованием. Площадь – 100 квадратных метров.

Так, на сайте объявлений OLX появилось очень интересное предложение: горожанин Михаил «продает» заведение общепита возле речпорта.

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