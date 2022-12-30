У Кам’янському 37-річний чоловік вбив свого старенького батька

26 грудня у Кам'янському стався жахливий злочин: 37-річний чоловік вбив свого 76-річного батька.

Про це повідомляє ГУ НП у Дніпропетровській області.

За даними правоохоронців, між чоловіками виникла сварка, під час якої син руками та ногами побив батька по голові й тулубу, після чого пішов в іншу кімнату. Наступного дня вранці син пішов, а померлого чоловіка з тілесними ушкодженнями виявила у квартирі сусідка, яка допомагала доглядати за стареньким.

Зловмисника затримали. Йому повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Чоловіку обрали запобіжний захід – тримання під вартою.

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