На Дніпропетровщині чоловік ремонтував дах та впав з 5-метрової висоти

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У Петриківському районі Дніпропетровської області 49-річний чоловік в стані алкогольного сп’яніння ремонтував дах. Не втримавшись, він впав з висоти приблизно 5 метрів. З важкими травмами його госпіталізували до лікарні.

Про це повідомила керівник станції швидкої допомоги Лариса Биданцева.

У постраждалого виявили поєднану травму тіла, струс головного мозку та забій грудної клітини. Також є підозра на перелом грудного відділу хребта на фоні алкогольного сп’яніння.

Медики надала допомогу постраждалому. Чоловіка госпіталізували до лікарні.

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