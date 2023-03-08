9 годин повітряної тривоги: ворог вдарив артилерією по Марганецькій громаді

Рано-вранці 8 березня російські окупанти завдали удару з важкої артилерії по Марганецькій громаді.
Про це повідомляє голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.
Попередньо, в результаті атаки ніхто не постраждав. Поки що інформація про руйнування уточнюється.
В інших районах області вночі було тихо.
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