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  • 9 годин повітряної тривоги: ворог вдарив артилерією по Марганецькій громаді

9 годин повітряної тривоги: ворог вдарив артилерією по Марганецькій громаді

Сьогодні 09:30
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Майже 9 годин тривала повітряна тривога через загрозу артобстрілу в Нікопольському районі.

Новости Днепра про 9 годин повітряної тривоги: ворог вдарив артилерією по Марганецькій громаді

Рано-вранці 8 березня російські окупанти завдали удару з важкої артилерії по Марганецькій громаді.

Про це повідомляє голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

Попередньо, в результаті атаки ніхто не постраждав. Поки що інформація про руйнування уточнюється.

В інших районах області вночі було тихо.

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Новости Днепра про 9 годин повітряної тривоги: ворог вдарив артилерією по Марганецькій громадіУкраїнська Новости Днепра про 9 годин повітряної тривоги: ворог вдарив артилерією по Марганецькій громадіРусский

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