9 часов воздушной тревоги: враг ударил артиллерией по Марганецкой громаде

В других районах области ночью было тихо.

Предварительно, в результате атаки никто не пострадал. Пока информация о разрушениях уточняется.

Об этом сообщает глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

Ранним утром 8 марта российские оккупанты нанесли удар из тяжелой артиллерии по Марганецкой громаде.

Почти 9 часов длилась воздушная тревога из-за угрозы артобстрела в Никопольском районе.

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