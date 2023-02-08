5 регіонів рф хочуть незалежності від москви: що про це відомо

Представники Кенігсбергу (Калінінградська область), Інгрії (Санкт-Петербург), Уралу (Єкатеринбург), Сибіру (Новосибірськ) та Кубані (Краснодарський край) заявили про проведення найближчим часом референдумів за незалежність від росії.

Вони відбудуться в онлайн-форматі за сприяння членів ініціативних груп, які представляють ці регіони.

Про це повідомляють ЗМІ.

Ми оголошуємо початок процесу відділення від москви і про перші референдуми вільних людей, які населяють Кенігсберг, Інгрію, Сибір, Урал і Кубань, про суверенітети наших держав, – повідомили члени груп.

Про це стало відомо під час проведення “Форуму Постросії” у приміщенні Європейського парламенту в Брюсселі в понеділок, 30 січня.

Ініціативні групи наголошують, що прийшов час реальних змін.

Ми звертаємось до земляків з проханням взяти участь у референдумах і сказати своє тверде “так” незалежним Кенігсбергу, Інгрії, Уралу, Сибіру та Кубані, – закликали вони.

Члени ініціативних груп також зазначили переваги в галузі економіки для кожного окремого регіону, якщо він вирішить відділитися від російської федерації. Ініціатори проголосили свої гасла: “Досить годувати москву!”, “Досить вмирати за Кремль!”, “Голосуй за Незалежність своєї республіки! Обирай щасливе майбутнє для себе і своїх дітей!”.

Початок проведення онлайн-референдуму заплановано на 16 лютого. Назву платформи, на якій він буде проведений, організатори обіцяють оголосити заздалегідь.

Нагадаємо, раніше ми писали, що експерт розповів, як відрізняти двійників путіна.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: