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5 регіонів рф хочуть незалежності від москви: що про це відомо

Сьогодні 13:11
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Представники Кенігсбергу (Калінінградська область), Інгрії (Санкт-Петербург), Уралу (Єкатеринбург), Сибіру (Новосибірськ) та Кубані (Краснодарський край) заявили про проведення найближчим часом референдумів за незалежність від росії.
Новости Днепра про 5 регіонів рф хочуть незалежності від москви: що про це відомо

Колаж: Styler.

Вони відбудуться в онлайн-форматі за сприяння членів ініціативних груп, які представляють ці регіони.

Про це повідомляють ЗМІ.

Ми оголошуємо початок процесу відділення від москви і про перші референдуми вільних людей, які населяють Кенігсберг, Інгрію, Сибір, Урал і Кубань, про суверенітети наших держав, – повідомили члени груп.

Про це стало відомо під час проведення “Форуму Постросії” у приміщенні Європейського парламенту в Брюсселі в понеділок, 30 січня.

Ініціативні групи наголошують, що прийшов час реальних змін.

Ми звертаємось до земляків з проханням взяти участь у референдумах і сказати своє тверде “так” незалежним Кенігсбергу, Інгрії, Уралу, Сибіру та Кубані, – закликали вони.

Члени ініціативних груп також зазначили переваги в галузі економіки для кожного окремого регіону, якщо він вирішить відділитися від російської федерації. Ініціатори проголосили свої гасла: “Досить годувати москву!”, “Досить вмирати за Кремль!”, “Голосуй за Незалежність своєї республіки! Обирай щасливе майбутнє для себе і своїх дітей!”.

Початок проведення онлайн-референдуму заплановано на 16 лютого. Назву платформи, на якій він буде проведений, організатори обіцяють оголосити заздалегідь.

Новости Днепра про 5 регіонів рф хочуть незалежності від москви: що про це відомо

Таким уявляють учасники форуму майбутній розподіл рф на незалежні держави.

Нагадаємо, раніше ми писали, що експерт розповів, як відрізняти двійників путіна.

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Новости Днепра про 5 регіонів рф хочуть незалежності від москви: що про це відомоУкраїнська Новости Днепра про 5 регіонів рф хочуть незалежності від москви: що про це відомоРусский

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