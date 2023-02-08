5 регіонів рф хочуть незалежності від москви: що про це відомо

Вони відбудуться в онлайн-форматі за сприяння членів ініціативних груп, які представляють ці регіони.
Про це повідомляють ЗМІ.
Ми оголошуємо початок процесу відділення від москви і про перші референдуми вільних людей, які населяють Кенігсберг, Інгрію, Сибір, Урал і Кубань, про суверенітети наших держав, – повідомили члени груп.
Про це стало відомо під час проведення “Форуму Постросії” у приміщенні Європейського парламенту в Брюсселі в понеділок, 30 січня.
Ініціативні групи наголошують, що прийшов час реальних змін.
Ми звертаємось до земляків з проханням взяти участь у референдумах і сказати своє тверде “так” незалежним Кенігсбергу, Інгрії, Уралу, Сибіру та Кубані, – закликали вони.
Члени ініціативних груп також зазначили переваги в галузі економіки для кожного окремого регіону, якщо він вирішить відділитися від російської федерації. Ініціатори проголосили свої гасла: “Досить годувати москву!”, “Досить вмирати за Кремль!”, “Голосуй за Незалежність своєї республіки! Обирай щасливе майбутнє для себе і своїх дітей!”.
Початок проведення онлайн-референдуму заплановано на 16 лютого. Назву платформи, на якій він буде проведений, організатори обіцяють оголосити заздалегідь.
Нагадаємо, раніше ми писали, що експерт розповів, як відрізняти двійників путіна.
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