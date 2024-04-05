Спортсмени з Дніпра вибороли 6 медалей на чемпіонаті Європи зі змішаних єдиноборств ММА

Чудовий результат!

З 29 березня до 6 квітня у Белграді (Сербія) проходить чемпіонат Європи зі змішаних єдиноборств ММА. Уперше в історії на змагання до дорослих і молоді були додані діти.

Спортсмени з Дніпра брали участь у вікових категоріях U13, U15 та U17 і вибороли 6 медалей.

Про це повідомили в управлінні спорту міста Дніпра.

“Золото” у Лупшаєва Дениса; “срібло” у Волященко Кіри, Шульгіна Назара та Чеботарьова Ярослава; “бронза” у Іващенка Артура та Серогодського Романа.

Зазначається, що загалом збірна команда України на континентальній першості виборола 55 медалей: 17 золотих, 16 срібних та 22 бронзові.

Вітаємо!

Нагадаємо, раніше ми писали, що спортсменка з Дніпра виборола медаль на чемпіонаті світу з тхеквондо.

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