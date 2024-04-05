Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Спортсмени з Дніпра вибороли 6 медалей на чемпіонаті Європи зі змішаних єдиноборств ММА

Спортсмени з Дніпра вибороли 6 медалей на чемпіонаті Європи зі змішаних єдиноборств ММА

Сьогодні 10:52
просмотров

Чудовий результат!

Новости Днепра про Спортсмени з Дніпра вибороли 6 медалей на чемпіонаті Європи зі змішаних єдиноборств ММА

З 29 березня до 6 квітня у Белграді (Сербія) проходить чемпіонат Європи зі змішаних єдиноборств ММА. Уперше в історії на змагання до дорослих і молоді були додані діти.

Спортсмени з Дніпра брали участь у вікових категоріях U13, U15 та U17 і вибороли 6 медалей.

Про це повідомили в управлінні спорту міста Дніпра.

“Золото” у Лупшаєва Дениса; “срібло” у Волященко Кіри, Шульгіна Назара та Чеботарьова Ярослава; “бронза” у Іващенка Артура та Серогодського Романа.

Новости Днепра про Спортсмени з Дніпра вибороли 6 медалей на чемпіонаті Європи зі змішаних єдиноборств ММА

Зазначається, що загалом збірна команда України на континентальній першості виборола 55 медалей: 17 золотих, 16 срібних та 22 бронзові.

Вітаємо!

Новости Днепра про Спортсмени з Дніпра вибороли 6 медалей на чемпіонаті Європи зі змішаних єдиноборств ММА

Нагадаємо, раніше ми писали, що спортсменка з Дніпра виборола медаль на чемпіонаті світу з тхеквондо.

Читайте також:

Новости Днепра про Спортсмени з Дніпра вибороли 6 медалей на чемпіонаті Європи зі змішаних єдиноборств ММАУкраїнська Новости Днепра про Спортсмени з Дніпра вибороли 6 медалей на чемпіонаті Європи зі змішаних єдиноборств ММАРусский

Автор:


# # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    На місяць раніше: у Дніпрі на Лівобережному квітне тюльпанова алея (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:34
    На місяць раніше: у Дніпрі на Лівобережному квітне тюльпанова алея (ФОТО)

    У Дніпрі майже на місяць раніше розквітнули тюльпани.

    Мешканців Дніпра запрошують долучитися до розмальовування кам’яних “баб”: деталі
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:07
    Мешканців Дніпра запрошують долучитися до розмальовування кам’яних “баб”: деталі

    Кам'яні "баби" (статуї доби енеоліту-бронзи, скіфських часів та розвиненого Середньовіччя)…

    У Дніпрі проведуть ретро-дискотеку для людей поважного віку: анонс заходів на вихідні
    Новини Дніпра
    Сьогодні 09:30
    У Дніпрі проведуть ретро-дискотеку для людей поважного віку: анонс заходів на вихідні

    Ці заходи пройдуть у парках Дніпра!

    У Дніпрі “замінували” ТЦ Мост-сіті та Дафі: що відомо
    Новини Дніпра
    Сьогодні 09:00
    У Дніпрі “замінували” ТЦ Мост-сіті та Дафі: що відомо

    "Мінери" знову активізувалися.

    Наверх