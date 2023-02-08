5 регионов россии хотят независимости от москвы: что об этом известно

Представители Кенигсберга (Калининградская область), Ингрии (Санкт-Петербург), Урала (Екатеринбург), Сибири (Новосибирск) и Кубани (Краснодарский край) заявили о проведении в ближайшее время референдумов за независимость от россии.

Они состоятся в онлайн-формате при содействии членов инициативных групп, представляющих эти регионы.

Об этом сообщают СМИ.

Мы объявляем начало процесса отделения от москвы и о первых референдумах свободных людей, населяющих Кенигсберг, Ингрию, Сибирь, Урал и Кубань, о суверенитетах наших государств, — сообщили члены групп.

Об этом стало известно во время проведения «Форума Построссии» в помещении Европейского парламента в Брюсселе в понедельник, 30 января.

Инициативные группы подчеркивают, что пришло время реальных перемен.

Мы обращаемся к землякам с просьбой принять участие в референдумах и сказать свое твердое «да» независимым Кенигсбергу, Ингрии, Уралу, Сибири и Кубани, — призвали они.

Члены инициативных групп также указали на преимущества в области экономики для каждого отдельного региона, если он решит отделиться от российской федерации. Инициаторы провозгласили свои лозунги: «Хватит кормить москву!», «Хватит умирать за Кремль!», «Голосуй за Независимость своей республики! Выбирай счастливое будущее для себя и своих детей!».

Начало проведения онлайн-референдума запланировано на 16 февраля. Название платформы, на которой он будет проходить, организаторы обещают объявить заранее.

Напомним, ранее мы писали, что эксперт рассказал, как отличать двойников путина.

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