5 регионов россии хотят независимости от москвы: что об этом известно

Они состоятся в онлайн-формате при содействии членов инициативных групп, представляющих эти регионы.
Об этом сообщают СМИ.
Мы объявляем начало процесса отделения от москвы и о первых референдумах свободных людей, населяющих Кенигсберг, Ингрию, Сибирь, Урал и Кубань, о суверенитетах наших государств, — сообщили члены групп.
Об этом стало известно во время проведения «Форума Построссии» в помещении Европейского парламента в Брюсселе в понедельник, 30 января.
Инициативные группы подчеркивают, что пришло время реальных перемен.
Мы обращаемся к землякам с просьбой принять участие в референдумах и сказать свое твердое «да» независимым Кенигсбергу, Ингрии, Уралу, Сибири и Кубани, — призвали они.
Члены инициативных групп также указали на преимущества в области экономики для каждого отдельного региона, если он решит отделиться от российской федерации. Инициаторы провозгласили свои лозунги: «Хватит кормить москву!», «Хватит умирать за Кремль!», «Голосуй за Независимость своей республики! Выбирай счастливое будущее для себя и своих детей!».
Начало проведения онлайн-референдума запланировано на 16 февраля. Название платформы, на которой он будет проходить, организаторы обещают объявить заранее.
Напомним, ранее мы писали, что эксперт рассказал, как отличать двойников путина.
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