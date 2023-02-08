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У магазинах Дніпра можуть продавати отруйний арахіс

Сьогодні 11:57
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У Держспоживслужбі в Дніпропетровській області попередили про небезпечний арахіс, який може бути на прилавках магазинів. 

Новости Днепра про У магазинах Дніпра можуть продавати отруйний арахіс

Про це йдеться на сайті Головного управління Держспоживслужби в Дніпропетровській області. 

Зазначається, що система RASFF, яка займається моніторингом безпечності продуктів в світі, повідомила про перевищення афлатоксинів в арахісі, який експортували до Європи з Єгипту. 

Велику кількість токсинів знайшли в шкарлупі арахісу. Відомо, що до України його завезли з Польщі, отримувач компанія: ТзОВ “Ласощі юкрейн”, яка зареєстрована в Івано-Франківській області. 

Головне управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області попереджає щодо можливості обігу та реалізації вищезазначеної продукції на території області. Якщо ви побачили цей продукт в обігу – повідомте за телефоном: (099) 723-16-99. 

Оператори ринку мають вилучити таку продукцію з обігу, але будьте уважні. 

Для довідки: афлатоксини – вторинні метаболіти, які продукують грибкові організми. Вони зустрічаються в вологих тропічних регіонах.

Афлатоксин B1 (один із таких знайшли в арахісі) – найбільш поширений та найбільш токсичний. Зустрічається в кукурузі, арахісі, горіхах та фісташках. Він дуже небезпечний навіть в мінімальних концентраціях. Це один із найбільших природних канцерогенів. 

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Новости Днепра про У магазинах Дніпра можуть продавати отруйний арахісУкраїнська

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