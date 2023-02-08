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  • Пішов з дому та не повернувся: на Дніпропетровщині розшукують 15-річного хлопця

Пішов з дому та не повернувся: на Дніпропетровщині розшукують 15-річного хлопця

Сьогодні 12:09
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Потрібна ваша допомога!

Новости Днепра про Пішов з дому та не повернувся: на Дніпропетровщині розшукують 15-річного хлопця

Поліція Кривого Рогу розшукує неповнолітнього Владислава Федоренка.

Як повідомляють у ГУ НП у Дніпропетровській області, 7 лютого 15-річний хлопець пішов з дому та до теперішнього часу не повернувся.

Прикмети: на вигляд 15-16 років, зріст близько 185 см, середньої статури, волосся темно-русяве коротке, очі блакитні.

Був одягнений у подовжену чорну куртку, штани чорного кольору з червоними кишенями, чорну шапку з емблемою PUMA, високі чорні черевики.

Якщо ви бачили хлопця або знаєте, де він може бути, повідомте, будь ласка, про це за телефонами 102, (099) 618 08 48, (096) 865 39 49.

Важлива будь-яка інформація!

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині розшукують 15-річну дівчину.

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Новости Днепра про Пішов з дому та не повернувся: на Дніпропетровщині розшукують 15-річного хлопцяУкраїнська

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