Морози міцнішають: чи діють сьогодні у Дніпрі графіки відключення світла

Про це повідомляє ДТЕК “Дніпровські електромережі”.
Тому графіки діють. Перевірити, коли світло можуть вимкнути у вас вдома, можна:
Бережіть себе та помірно споживайте електроенергію! Віримо в перемогу! – зазначають енергетики.
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