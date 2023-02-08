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  • Морози міцнішають: чи діють сьогодні у Дніпрі графіки відключення світла

Морози міцнішають: чи діють сьогодні у Дніпрі графіки відключення світла

Сьогодні 11:17
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Незважаючи на те, що морози міцнішають, у Дніпрі та області сьогодні, 8 лютого, застосовані стабілізаційні відключення світла.

Новости Днепра про Морози міцнішають: чи діють сьогодні у Дніпрі графіки відключення світла

Про це повідомляє ДТЕК “Дніпровські електромережі”.

Тому графіки діють. Перевірити, коли світло можуть вимкнути у вас вдома, можна:

  • тут, якщо вас обслуговує ДТЕК;
  • тут, якщо вас обслуговує ЦЕК.

Бережіть себе та помірно споживайте електроенергію! Віримо в перемогу! – зазначають енергетики.

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Новости Днепра про Морози міцнішають: чи діють сьогодні у Дніпрі графіки відключення світлаУкраїнська Новости Днепра про Морози міцнішають: чи діють сьогодні у Дніпрі графіки відключення світлаРусский

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