37-річна уроженка Дніпра отримала свою 14-ту судимість

Як виявилося, це вже її чотирнадцята судимість.
У ГУНП Хмельницької області винесли вирок 37-річній уроженці Дніпра, яка у вересні 2023 року обікрала бабусю. Шахрайка видала себе за опікунку пенсіонерки та попросила грошей на лікування, бо потрапила в ДТП.
Схвильована пенсіонерка погодилася виручити свою опікунку. Однак до неї в гості прийшла шахрайка, яка надягнувши перуку, видавала себе за медпрацівницю, яка допомагаю бабусі.
Старенька віддала шахрайці 4 тисячі доларів, після чого навіть та написала їй розписку під вигаданим ім’ям та пішла геть. Про злочин стало відомо сусідові бабусі. Чоловік здав зловмисницю поліції.
Раніше дніпрянка опинялась у в’язниці за крадіжки та грабежі. Судимість за шахрайство буде для неї вже чотирнадцятою. Вона проведе у в’язниці 3,5 роки.
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