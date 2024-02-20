37-летняя уроженка Днепра получила свою 14-ю судимость

Как оказалось, это уже ее четырнадцатая судимость.
В Хмельницкой области вынесли приговор 37-летней уроженке Днепра, которая в сентябре 2023 года обворовала бабушку. Мошенница выдала себя за опекунку пенсионерки и попросила денег на лечение, потому что попала в ДТП.
Взволнованная пенсионерка согласилась выручить свою опекунку, не зная, что это совсем другой человек. К ней в гости пришла мошенница, которая надев парик, выдавала себя за медработницу, помогавшую бабушке.
Старушка отдала мошеннице 4 тысячи долларов, после чего та даже написала ей расписку под вымышленным именем и ушла. О преступлении стало известно соседу бабушки. Мужчина сдал злоумышленницу полиции.
Раньше днепрянка оказывалась в тюрьме за кражи и грабежи. Судимость за мошенничество будет для нее уже четырнадцатой. Она проведет в тюрьме 3,5 лет.
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