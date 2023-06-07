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  • 20 гривень за літр мінеральної і 36 за 6-літрову пляшку: в ОВА промоніторили ціни на воду в Кривому Розі

20 гривень за літр мінеральної і 36 за 6-літрову пляшку: в ОВА промоніторили ціни на воду в Кривому Розі

Сьогодні 11:22
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У ОВА спростували інформацію про підвищення ціни на воду в пляшках.

Новости Днепра про 20 гривень за літр мінеральної і 36 за 6-літрову пляшку: в ОВА промоніторили ціни на воду в Кривому Розі

У Дніпропетровській ОВА повідомили, що з ціни на питну воду суттєво не підвищилися. Учора було повідомлення, що подекуди вартість питної бутельованої води складає 238 гривень. Втім, як виявилося, це не відповідає дійсності, тож відбій “зради”. 

Проте в ОВА зазначили, що деякі підприємці все ж трохи накрутили вартість води, але ці випадки поодинокі. 

Відучора моніторимо ціни на воду. Висновок – вони не змінилася критично. Так, є поодинокі випадки, коли підприємці накручували вартість. Але з ними буде проведена робота. Наживатися на біді ніхто не має права, – повідомив очільник ОВА Сергій Лисак.

Станом на зараз, ажіотажу немає. В області води вистачає.

На фото з криворізьких маркетів видно, що за 6 літрів води просять майже 36 гривень. За літр мінеральної негазованої – близько 20. 

Новости Днепра про 20 гривень за літр мінеральної і 36 за 6-літрову пляшку: в ОВА промоніторили ціни на воду в Кривому Розі

Новости Днепра про 20 гривень за літр мінеральної і 36 за 6-літрову пляшку: в ОВА промоніторили ціни на воду в Кривому Розі

 

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Новости Днепра про 20 гривень за літр мінеральної і 36 за 6-літрову пляшку: в ОВА промоніторили ціни на воду в Кривому РозіУкраїнська

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