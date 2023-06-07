20 грн за литр минеральной и 36 грн за 6-литровую бутылку: в ОВА промониторили цены на воду в Кривом Роге

В ОВА опровергли информацию о повышении цены на воду в бутылках.

В Днепропетровской ОВА сообщили, что цены на питьевую воду существенно не повысились. Вчера было сообщение, что в некоторых магазинах стоимость питьевой бутилированной воды составляет 238 гривен. Впрочем, как оказалось, это не соответствует действительности, поэтому отбой «зрады».

Однако в ОВА отметили, что некоторые предприниматели все же немного накрутили стоимость воды, но эти случаи единичны.

Со вчерашнего дня мониторим цены на воду. Вывод – они не изменились критически. Да, есть единичные случаи, когда предприниматели накручивали стоимость. Но с ними будет проделана работа. Наживаться на беде никто не имеет права, – сообщил глава ОВА Сергей Лысак.

По состоянию на данный момент, ажиотажа нет. В области воды хватает.

На фото из криворожских маркетов видно, что за 6 литров воды просят почти 36 гривен. За литр минеральной негазированной – около 20.

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