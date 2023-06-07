Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • 20 грн за литр минеральной и 36 грн за 6-литровую бутылку: в ОВА промониторили цены на воду в Кривом Роге

20 грн за литр минеральной и 36 грн за 6-литровую бутылку: в ОВА промониторили цены на воду в Кривом Роге

Сегодня 11:22
просмотров

В ОВА опровергли информацию о повышении цены на воду в бутылках.

Новости Днепра про 20 грн за литр минеральной и 36 грн за 6-литровую бутылку: в ОВА промониторили цены на воду в Кривом Роге

В Днепропетровской ОВА сообщили, что цены на питьевую воду существенно не повысились. Вчера было сообщение, что в некоторых магазинах стоимость питьевой бутилированной воды составляет 238 гривен. Впрочем, как оказалось, это не соответствует действительности, поэтому отбой «зрады».

Однако в ОВА отметили, что некоторые предприниматели все же немного накрутили стоимость воды, но эти случаи единичны.

Со вчерашнего дня мониторим цены на воду. Вывод – они не изменились критически. Да, есть единичные случаи, когда предприниматели накручивали стоимость. Но с ними будет проделана работа. Наживаться на беде никто не имеет права, – сообщил глава ОВА Сергей Лысак.

По состоянию на данный момент, ажиотажа нет. В области воды хватает.

На фото из криворожских маркетов видно, что за 6 литров воды просят почти 36 гривен. За литр минеральной негазированной – около 20.

Новости Днепра про 20 грн за литр минеральной и 36 грн за 6-литровую бутылку: в ОВА промониторили цены на воду в Кривом Роге

Новости Днепра про 20 грн за литр минеральной и 36 грн за 6-литровую бутылку: в ОВА промониторили цены на воду в Кривом Роге

Читайте также:

Новости Днепра про 20 грн за литр минеральной и 36 грн за 6-литровую бутылку: в ОВА промониторили цены на воду в Кривом РогеУкраїнська Новости Днепра про 20 грн за литр минеральной и 36 грн за 6-литровую бутылку: в ОВА промониторили цены на воду в Кривом РогеРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    После новостей о ГЭС цены на воду в Кривом Роге немного повысились
    Новости Днепра
    Вчера 17:51
    После новостей о ГЭС цены на воду в Кривом Роге немного повысились

    Кое-где цены на воду в Кривом Роге "кусаются".

    Как сэкономить на электричестве жителям Днепра: умные розетки, техника «А+» и ночной тариф
    Новости Днепра
    Вчера 17:17
    Как сэкономить на электричестве жителям Днепра: умные розетки, техника «А+» и ночной тариф

    С этого месяца плата за электроэнергию для жителей Днепра выросла…

    Тут ловили осетров и жили казаки: как выглядел остров «Старуха» на Днепре (ФОТО)
    Новости Днепра
    Вчера 14:17
    Тут ловили осетров и жили казаки: как выглядел остров «Старуха» на Днепре (ФОТО)

    Сто лет назад в Днепре на реке было большое количество…

    26 лет трагедии на ж/м Тополь в Днепре: как сейчас выглядит место оползня, где стояли дом, садики и школа (ФОТО)
    Новости Днепра
    Вчера 12:55
    26 лет трагедии на ж/м Тополь в Днепре: как сейчас выглядит место оползня, где стояли дом, садики и школа (ФОТО)

    6 июня 1997 года в Днепре произошла она из самых…

    Последние новости

    В селе на Днепропетровщине массовый мор рыбы из-за последствий подрыва Каховской ГЭС
    В селе на Днепропетровщине массовый мор рыбы из-за последствий подрыва Каховской ГЭС

    Сотни рыбы валяются на земле.

    Сегодня 12:04
    просмотров
    Житель Днепропетровщины шпионил за самолетами ВСУ за 4 тысячи гривен
    Житель Днепропетровщины шпионил за самолетами ВСУ за 4 тысячи гривен

    В Днепропетровской области задержали мужчину, который шпионил за ВСУ.

    Сегодня 10:58
    просмотров
    В Никополе и районе начали режим жесткой экономии воды
    В Никополе и районе начали режим жесткой экономии воды

    Вода есть, но ее нужно экономить.

    Сегодня 10:23
    0
    просмотров
    Самолет и почти 900 оккупантов: потери России в войне в Украине
    Самолет и почти 900 оккупантов: потери России в войне в Украине

    Потери России в войне в Украине на утро среды, 7 июня, составили 880 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 212030 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили самолет.

    Сегодня 10:00
    0
    просмотров
    Никак не угомонятся: в Днепре «заминировали» детскую клиническую больницу
    Никак не угомонятся: в Днепре «заминировали» детскую клиническую больницу

    В Днепре поступило сообщение о заминировании городской детской клинической больницы.

    Сегодня 09:30
    просмотров
    Утром враги ударили по Никополю и району
    Утром враги ударили по Никополю и району

    Ночь на 7 июня в Днепропетровской области прошла без атак, но уже утром враг дважды ударил по Никопольскому району.

    Сегодня 09:00
    просмотров
    Квартиру охватил пожар: в Днепре нашли обгоревший труп мужчины
    Квартиру охватил пожар: в Днепре нашли обгоревший труп мужчины

    В Днепре в квартире, которую охватил пожар вечером 6 июня, нашли тело пожилого мужчины.

    Сегодня 08:30
    просмотров
    Противник нанес 35 ракетных ударов: ситуация на фронте сегодня
    Противник нанес 35 ракетных ударов: ситуация на фронте сегодня

    За прошедшие сутки произошло более 30 боевых столкновений на линии фронта. Россияне отказываются от планов полной оккупации Луганской и Донецкой областей.

    Сегодня 08:00
    просмотров
    Избил и ограбил знакомого: в Днепре задержали мужчину
    Избил и ограбил знакомого: в Днепре задержали мужчину

    В Днепре мужчина набросился на знакомого с кулаками и ограбил его.

    Сегодня 07:15
    просмотров
    7 червня трамвай №5 змінить маршрут
    7 червня трамвай №5 змінить маршрут

    Планируйте маршрут.

    Сегодня 06:45
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх