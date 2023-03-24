2 копійки за 6000 грн: в Україні продають рідкісну монету

В Україні унікальну монету номіналом 2 копійки 1994 року випуску продають на аукціоні за 5779 грн. Монета виготовлена із алюмінію та має рідкісний штамп - 2(10к)АА. Цим і зумовлена її висока вартість.

Монети зі штампом 2(10к)АА високо цінуються серед нумізматів. Аверс цієї монети взятий від однієї копійки, а штемпель при карбуванні використовувався від 10 копійок 1994 року.

Монета не в ідеальному стані. За словами продавця, реставрації він не проводив. На аверсі та реверсі видно подряпини. Продавець монети проживає в Харківській області та готовий відправити монету новому власнику поштою. Аукціон закінчується за 10 днів. За цей час вартість монети може ще зрости, оскільки монета рідкісна та цінується серед нумізматів. Монети номіналом 2 копійки було знято з ужитку, і вони більше не є платіжним засобом. Однак на таких аукціонах як Violity, Crafta, форум ІТК їх можна зустріти. У середньому вартість монети номіналом 2 копійки зі штампом 2(10к)АА стартує від 4000 грн.

Джерело: https://biz.today.ua/

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