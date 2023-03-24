2 копейки за 6000 грн: в Украине продают редкую монету

В Украине уникальную монету номиналом 2 копейки 1994 года выпуска продают на аукционе за 5779 грн. Монета изготовлена из алюминия и имеет редкий штамп - 2(10к)АА. Этим и обусловлена ее высокая стоимость.

Монеты со штампом 2(10к.)АА высоко ценятся среди нумизматов. Аверс данной монеты взят от одной копейки, а штемпель при чеканке использовался от 10 копеек 1994 года. Широкий кант получился из-за того, что диаметр штемпелей для 10 копеек меньше, чем для 2 копеек. Разновидность монеты 2(10 к)АА нумизматы часто еще называют «перепуткой».

По фото видно, что монета не в идеальном состоянии. По словам продавца, реставрацию он не проводил. На аверсе и реверсе видны царапины. Продавец монеты проживает в Харьковской области и готов отправить монету новому владельцу по почте. Аукцион заканчивается через 10 дней. За это время стоимость 10-копеечной монеты может еще вырасти, так как монета редкая и ценится среди нумизматов. Монеты номиналом 2 копейки были сняты с обихода и больше не являются платежным средством. Однако на таких аукционах как Violity, Crafta, форум ІТК, их можно встретить. В среднем стоимость монеты номиналом 2 копейки со штампом 2(10к)АА стартует от 4000 грн.

Источник: https://biz.today.ua/

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