2 копейки за 6000 грн: в Украине продают редкую монету

Монеты со штампом 2(10к.)АА высоко ценятся среди нумизматов. Аверс данной монеты взят от одной копейки, а штемпель при чеканке использовался от 10 копеек 1994 года. Широкий кант получился из-за того, что диаметр штемпелей для 10 копеек меньше, чем для 2 копеек. Разновидность монеты 2(10 к)АА нумизматы часто еще называют «перепуткой».
По фото видно, что монета не в идеальном состоянии. По словам продавца, реставрацию он не проводил. На аверсе и реверсе видны царапины.
Продавец монеты проживает в Харьковской области и готов отправить монету новому владельцу по почте.
Аукцион заканчивается через 10 дней. За это время стоимость 10-копеечной монеты может еще вырасти, так как монета редкая и ценится среди нумизматов.
Монеты номиналом 2 копейки были сняты с обихода и больше не являются платежным средством. Однако на таких аукционах как Violity, Crafta, форум ІТК, их можно встретить. В среднем стоимость монеты номиналом 2 копейки со штампом 2(10к)АА стартует от 4000 грн.
Источник: https://biz.today.ua/
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