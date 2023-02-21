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18 лютого пішов з дому та зник: у Дніпрі розшукують 29-річного чоловіка

Сьогодні 14:21
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У Дніпрі розшукують 29-річного Крота Миколу.

Новости Днепра про 18 лютого пішов з дому та зник: у Дніпрі розшукують 29-річного чоловіка

У суботу, 18 лютого, він пішов з дому на житловому масиві Таромське та зник. У зв’язку з цим чоловіка оголосили в розшук.

Про це повідомляє “Інформатор”.

Прикмети: зріст 195-196 сантиметрів, худорлявої статури, темне довге волосся.

Особливі прикмети: в лівому вусі носить білу сережку, має витатуюване на лівій стороні грудної клітини ім’я Аліса та дату народження 21.01.2021, недороблене татуювання на правому передпліччі у вигляді браслета, на лівому передпліччі є тату у формі корони та напис англійською “King”.

Якщо ви бачили чоловіка або знаєте, де він може бути, повідомте, будь ласка, в поліцію за номером 063-671-00-07.

Важлива будь-яка інформація!

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Новости Днепра про 18 лютого пішов з дому та зник: у Дніпрі розшукують 29-річного чоловікаУкраїнська Новости Днепра про 18 лютого пішов з дому та зник: у Дніпрі розшукують 29-річного чоловікаРусский

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