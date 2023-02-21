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У Дніпрі посеред річки чоловік дрейфував на крижині: коментар поліції

Сьогодні 13:25
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Сьогодні, 21 лютого, у Дніпрі посеред річки помітили чоловіка.

Новости Днепра про У Дніпрі посеред річки чоловік дрейфував на крижині: коментар поліції

Він дрейфував на крижині.

Це дуже схвилювало місцевих мешканців, тому вони відразу повідомили про чоловіка у поліцію.

На місце події оперативно прибули правоохоронці. Вони з’ясували, що життю чоловіка нічого не загрожує.

Крім того, з’ясувалося, що на льоду є й інші люди – рибалки. 

Поліцейські вкотре закликали громадян бути обережними, не виходити на тонку кригу, щоб не наражати себе на небезпеку.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі рибалка провалився під кригу (ФОТО).

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Новости Днепра про У Дніпрі посеред річки чоловік дрейфував на крижині: коментар поліціїУкраїнська

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