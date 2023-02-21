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На Дніпропетровщині посадовці заробляли на закупівлях електроенергії

Сьогодні 13:50
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На Дніпропетровщині посадовці розкрадали бюджетні кошти.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині посадовці заробляли на закупівлях електроенергії

Як повідомили в пресслужбі Нацполіції в Дніпропетровській області, правоохоронці викрили посадовців, які заробляли на купівлі електроенергії. 

Відомо, що троє колишній посадовців, які працювали на керівних посадах держпідприємства критичної інфраструктури, завищували вартість закупок електроенергії. У цьому їм допомагав директор одного із товариств. 

Для того щоб заволодіти бюджетними коштами, вони вносили неправдиві дані в угоди по закупівлям. 

16 лютого у домівках підозрюваних та у приміщенні ТОВ відбулися обшуки, під час яких правоохоронці вилучили мобільні телефони, комп’ютерну техніку, гроші та документи щодо господарської діяльності підприємства. 

Чотирьом особам повідомлено про підозру за привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем та за службове підроблення, вчинене групою осіб за попередньою змовою. Наразі двом особам обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою, стосовно інших вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів.

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині посадовці заробляли на закупівлях електроенергіїУкраїнська

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