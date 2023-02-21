18 февраля ушел из дома и пропал: в Днепре разыскивают 29-летнего мужчину

В Днепре разыскивают 29-летнего Крота Николая.

В субботу, 18 февраля, он ушел из дома на жилом массиве Таромское и пропал. В связи с этим мужчину объявили в розыск.

Об этом сообщает «Информатор».

Приметы: рост 195-196 сантиметров, худощавого телосложения, темные длинные волосы.

Особые приметы: в левом ухе носит белую серьгу, имеет вытатуированное на левой стороне грудной клетки имя Алиса и дату рождения 21.01.2021, недоделанная татуировка на правом предплечье в виде браслета, на левом предплечье есть тату в форме короны и надпись на английском “King”.

Если вы видели мужчину или знаете, где он может быть, сообщите, пожалуйста, в полицию по номеру 063-671-00-07.

Важна любая информация!

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