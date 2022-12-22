17-річний юнак втік з Польщі до дівчини із Дніпра, з якою познайомився граючи в онлайн-гру

Про історію кохання без кордонів розповіли в поліції Черкащини.
17-річний хлопець втік від своїх опікунів в Польщі, щоб побачитися з дівчиною, з якою спілкувався тільки в інтернеті. Про зникнення підлітка поліцейським розповіли його батьки, які втратили зв’язок з неповнолітнім. Вони живуть на Черкащині, а їх син навчається в Польщі. Там за ним доглядають опікуни.
Протягом доби поліціянти шукали хлопця. Як виявилося, він втік з Польщі до України. Знайшли молодика, коли той прямував автобусом до Дніпра.
У Дніпрі він хотів зустрітися з дівчиною, з якою познайомився в онлайн-грі. Підлітки спілкуватися лише в месенджерах, проте хлопець вирішив побачитися з подругою. На щастя, хлопця знайшли та повернули батькам.
Читайте також:
Автор:
У Дніпрі пораненому військовому не дають користуватися ліфтом, бо в…
У Підгородному піймали водія на підпитку
На Дніпропетровщині встановили обмеження на продаж новорічних ялинок
Понад 40 років тому у центрі Дніпра був парк із…