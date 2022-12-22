Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • 17-річний юнак втік з Польщі до дівчини із Дніпра, з якою познайомився граючи в онлайн-гру

17-річний юнак втік з Польщі до дівчини із Дніпра, з якою познайомився граючи в онлайн-гру

Сьогодні 15:28
просмотров

17-річний хлопець втік від своїх опікунів у Польщі, щоб побачитися з дівчиною в Дніпрі, яку зустрів в онлайн-грі.

Новости Днепра про 17-річний юнак втік з Польщі до дівчини із Дніпра, з якою познайомився граючи в онлайн-гру

Про історію кохання без кордонів розповіли в поліції Черкащини.

17-річний хлопець втік від своїх опікунів в Польщі, щоб побачитися з дівчиною, з якою спілкувався тільки в інтернеті. Про зникнення підлітка поліцейським розповіли його батьки, які втратили зв’язок з неповнолітнім. Вони живуть на Черкащині, а їх син навчається в Польщі. Там за ним доглядають опікуни.

Протягом доби поліціянти шукали хлопця. Як виявилося, він втік з Польщі до України. Знайшли молодика, коли той прямував автобусом до Дніпра.

У Дніпрі він хотів зустрітися з дівчиною, з якою познайомився в онлайн-грі. Підлітки спілкуватися лише в месенджерах, проте хлопець вирішив побачитися з подругою. На щастя, хлопця знайшли та повернули батькам.

Новости Днепра про 17-річний юнак втік з Польщі до дівчини із Дніпра, з якою познайомився граючи в онлайн-гру

Юнак та його родичка

Читайте також:

Новости Днепра про 17-річний юнак втік з Польщі до дівчини із Дніпра, з якою познайомився граючи в онлайн-груУкраїнська

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Сусідські війни: у Дніпрі пораненого військового не пускають в ліфт, бо в того борги
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:44
    Сусідські війни: у Дніпрі пораненого військового не пускають в ліфт, бо в того борги

    У Дніпрі пораненому військовому не дають користуватися ліфтом, бо в…

    Допомогли містяни: у передмісті Дніпра затримали п’яного водія грузовика
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:09
    Допомогли містяни: у передмісті Дніпра затримали п’яного водія грузовика

    У Підгородному піймали водія на підпитку

    У Дніпрі та області обмежили продаж новорічних ялинок
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:27
    У Дніпрі та області обмежили продаж новорічних ялинок

    На Дніпропетровщині встановили обмеження на продаж новорічних ялинок

    Слон-фонтан і арка з колонами: як раніше виглядав неіснуючий нині парк у центрі Дніпра
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:51
    Слон-фонтан і арка з колонами: як раніше виглядав неіснуючий нині парк у центрі Дніпра

    Понад 40 років тому у центрі Дніпра був парк із…

    Наверх