17-річний юнак втік з Польщі до дівчини із Дніпра, з якою познайомився граючи в онлайн-гру

17-річний хлопець втік від своїх опікунів у Польщі, щоб побачитися з дівчиною в Дніпрі, яку зустрів в онлайн-грі.

Про історію кохання без кордонів розповіли в поліції Черкащини.

17-річний хлопець втік від своїх опікунів в Польщі, щоб побачитися з дівчиною, з якою спілкувався тільки в інтернеті. Про зникнення підлітка поліцейським розповіли його батьки, які втратили зв’язок з неповнолітнім. Вони живуть на Черкащині, а їх син навчається в Польщі. Там за ним доглядають опікуни.

Протягом доби поліціянти шукали хлопця. Як виявилося, він втік з Польщі до України. Знайшли молодика, коли той прямував автобусом до Дніпра.

У Дніпрі він хотів зустрітися з дівчиною, з якою познайомився в онлайн-грі. Підлітки спілкуватися лише в месенджерах, проте хлопець вирішив побачитися з подругою. На щастя, хлопця знайшли та повернули батькам.

Читайте також:

Українська

Автор: