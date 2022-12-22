17-летний юноша сбежал из Польши к девушке из Днепра, с которой познакомился играя в онлайн-игру

17-летний парень сбежал от своих опекунов в Польше, чтобы увидеться с девушкой в Днепре, которую встретил в онлайн-игре.

О истории любви без границ рассказали в полиции Черкасской области.

17-летний парень сбежал от своих опекунов в Польше, чтобы увидеться с девушкой, с которой общался только в интернете. Об исчезновении подростка полицейским рассказали его родители, потерявшие связь с несовершеннолетним. Они живут в Черкасской области, а их сын учится в Польше. Там за ним ухаживают опекуны.

В течение суток полицейские искали парня. Как оказалось, он сбежал из Польши в Украину. Нашли молодого человека, когда тот ехал автобусом в Днепр.

В Днепре он хотел встретиться с девушкой, с которой познакомился в онлайн-игре. Подростки общались только в мессенджерах, однако парень решил увидеться с подругой. К счастью, парня нашли и вернули родителям.

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