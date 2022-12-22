У Дніпрі великий житловий масив залишився без опалення
У Дніпрі цілий житловий масив залишився без опалення через знеструмлення котелень.
Про це
повідомили
в департаменті благоустрою та інфраструктури Дніпровської міськради.
Наразі частина міста тимчасово без опалення через відключення котелень.
Станом на 10:00 через відключення ДТЕК та ЦЕК електроенергії зупинена робота котельні по вул. Липова. Без теплопостачання знаходяться 19 будинків по вул. Липова, вул. Лісозахисна та вул. Лісопаркова.
У той же час у Дніпрі працюють всі районні котельні, але через знеструмлення ДТЕК та ЦЕК будинкових котелень без тепла знаходяться будинки за такими адресами:
– вул. Тероборони,
– Запорізьке шосе,
– Вул. Панікахи,
– Вул. Івана Акінфієва,
– площа Соборна,
– вул. Коновальця,
– вул. Телевізійна,
– вул. Велика Діївська,
– вул. Проїжджа;
– вул. Доблесна.
Також без електропостачання (у зв’язку з відключеннями ДТЕК та ЦЕК) зараз тепло-розподільчі пункти (ТРП) на
ж/м Тополя. Майже всі будинки на житломасиві зараз знаходяться без теплопостачання.
Опалення повернуть після відновлення ДТЕК подачі електроенергії.
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Українська Яна Юхименко
Автор:
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