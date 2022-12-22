У Дніпрі великий житловий масив залишився без опалення

У Дніпрі цілий житловий масив залишився без опалення через знеструмлення котелень.

Про це повідомили в департаменті благоустрою та інфраструктури Дніпровської міськради.

Наразі частина міста тимчасово без опалення через відключення котелень.

Станом на 10:00 через відключення ДТЕК та ЦЕК електроенергії зупинена робота котельні по вул. Липова. Без теплопостачання знаходяться 19 будинків по вул. Липова, вул. Лісозахисна та вул. Лісопаркова.

У той же час у Дніпрі працюють всі районні котельні, але через знеструмлення ДТЕК та ЦЕК будинкових котелень без тепла знаходяться будинки за такими адресами:

– вул. Тероборони, – Запорізьке шосе, – Вул. Панікахи, – Вул. Івана Акінфієва, – площа Соборна, – вул. Коновальця, – вул. Телевізійна, – вул. Велика Діївська, – вул. Проїжджа; – вул. Доблесна.

Також без електропостачання (у зв’язку з відключеннями ДТЕК та ЦЕК) зараз тепло-розподільчі пункти (ТРП) на ж/м Тополя. Майже всі будинки на житломасиві зараз знаходяться без теплопостачання. Опалення повернуть після відновлення ДТЕК подачі електроенергії.

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