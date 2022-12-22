В Днепре большой жилой массив остался без отопления

Об этом сообщили в департаменте благоустройства и инфраструктуры Днепровского горсовета.
В настоящее время часть города временно без отопления из-за отключения котельных.
По состоянию на 10:00 из-за отключения ДТЭК и ЦЭК электроэнергии остановлена работа котельной по ул. Липовая. Без теплоснабжения находятся 19 домов на ул. Липовая, ул. Лесозащитная и ул. Лесопарковая.
В то же время в Днепре работают все районные котельные, но из-за обесточивания ДТЭК и ЦЭК домовых котельных без тепла находятся дома по следующим адресам:
– ул. Теробороны,
— Запорожское шоссе,
– Ул. Паникахи,
– Ул. Ивана Акинфиева,
— площадь Соборная,
– ул. Коновальца,
– ул. Телевизионная,
– ул. Большая Деевская,
– ул. Проезжая;
– ул. Доблестно.
Также без электроснабжения (в связи с отключениями ДТЭК и ЦЭК) сейчас теплораспределительные пункты (ТРП) на ж/м Тополь. Почти все дома на жилмассиве сейчас находятся без теплоснабжения.
Отопление вернут после восстановления ДТЭК подачи электроэнергии.
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Яна Юхименко
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