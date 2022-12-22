В Днепре большой жилой массив остался без отопления

В Днепре целый жилой массив остался без отопления из-за обесточивания котельных.

Об этом сообщили в департаменте благоустройства и инфраструктуры Днепровского горсовета.

В настоящее время часть города временно без отопления из-за отключения котельных.

По состоянию на 10:00 из-за отключения ДТЭК и ЦЭК электроэнергии остановлена работа котельной по ул. Липовая. Без теплоснабжения находятся 19 домов на ул. Липовая, ул. Лесозащитная и ул. Лесопарковая.

В то же время в Днепре работают все районные котельные, но из-за обесточивания ДТЭК и ЦЭК домовых котельных без тепла находятся дома по следующим адресам:

– ул. Теробороны,

— Запорожское шоссе,

– Ул. Паникахи,

– Ул. Ивана Акинфиева,

— площадь Соборная,

– ул. Коновальца,

– ул. Телевизионная,

– ул. Большая Деевская,

– ул. Проезжая;

– ул. Доблестно.

Также без электроснабжения (в связи с отключениями ДТЭК и ЦЭК) сейчас теплораспределительные пункты (ТРП) на ж/м Тополь. Почти все дома на жилмассиве сейчас находятся без теплоснабжения.

Отопление вернут после восстановления ДТЭК подачи электроэнергии.