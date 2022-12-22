На Дніпропетровщині зниклого три дні тому 28-річного чоловіка знайшли мертвим

19 грудня у Павлоградському районі зник 28-річний Сергій Соколов.

У той день о 17:00 чоловік пішов з дому у селі Чернявщина і не повернувся.

21 грудня на його пошуки виїхали кінологи пошуко-рятувального кінологічного загону “Антарєс”.

На жаль, чоловіка знайшли мертвим.

Про це йдеться в публікації загону.

За попередньою інформацією, Сергій втонув.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та друзям чоловіка!

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині розшукують 52-річного чоловіка, який зник ще 2006 року.

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