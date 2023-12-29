158 цілей в небі під час масової атаки: які ракети летіли на Україну та Дніпро та скільки з них збили

У небі над Україною за ніч та ранок збили 114 із 158 повітряних цілей.

У Повітряних силах ЗСУ зазначили, що 29 грудня сталася наймасованіша атака з повітря за весь час російської-української війни. ППО знищила 114 із 158 цілей, які фіксувалися в небі над Україною. Тільки в Дніпрі чули майже з десяток вибухів різної інтенсивності.

Ціллю росіян стали об’єкти критичної інфраструктури, промислові, військові й цивільні об’єкти. На жаль є загиблі та постраждалі.

Свою атаку росіяни почали традиційно з дронів, які випустили з кількох напрямків. Усього зафіксовано 36 ударних БпЛА “Shahed-136/131”. О третій ночі підняли стратегічну авіацію. Це Ту-95МС – 18 літаків та Ту-22МС.

По Україні запустили не менше 90 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55 та вісім крилатих ракет Х-22/Х-32 в напрямку північних та центральних областей.

Балістикою дісталося Харкову, куди випустили 14 керованих зенітних ракет С-300. Також пускали С-300/С-400/Іскандер-М із окупованого Криму, Курської та Бєлгородської областей РФ.

О 6.30 було зафіксовано зліт п’яти винищувачів МіГ-31К, які здійснили пуски п’яти аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал» із Астраханської області. Також із літаків тактичної авіації Су-35 застосовано 4 протирадіолокаційні ракети Х-31П та одну Х-59.

Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із підрозділами Сил оборони України знищено 114 повітряних цілей: 27 ударних БпЛА «Shahed-136/131» та 87 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.

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