14 небезпечних днів: календар магнітних бур на травень 2023

Магнітні бурі – це збурення магнітного поля Землі, викликані спалахами на Сонці. Такі коливання можуть негативно впливати на роботу систем зв’язку, а також людське здоров’я.
У травні 2023 року очікуються магнітні бурі сильної та середньої потужності:
Вплив магнітних бур на здоров’я
Магнітні бурі небезпечні для метеозалежних та літніх людей, вагітних, власників хронічних захворювань. У дні підвищеної сонячної активності можуть спостерігатися такі симптоми:
Щоб мінімізувати негативний вплив бурі, в небезпечні дати варто дотримуватися простих правил:
Читайте також:
Автор:
Вічна пам'ять загиблим!
28 квітня росіяни завдали ракетного удару по багатоповерхівці в Умані.
Сьогодні п'ятий день роботи McDonald's у Дніпрі після річної перерви.
Користувачі повідомляють про проблеми зі зняттям готівки в банкоматах, оплатою…