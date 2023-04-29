Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

14 небезпечних днів: календар магнітних бур на травень 2023

Сьогодні 18:26
просмотров

У травні на українців очікує кілька геомагнітних сплесків.

Новости Днепра про 14 небезпечних днів: календар магнітних бур на травень 2023

Магнітні бурі – це збурення магнітного поля Землі, викликані спалахами на Сонці. Такі коливання можуть негативно впливати на роботу систем зв’язку, а також людське здоров’я.

У травні 2023 року очікуються магнітні бурі сильної та середньої потужності:

  • з 11 до 17 травня — сильна магнітна буря;
  • з 20 до 25 травня — магнітна буря середньої потужності;
  • 28 травня — потужна магнітна буря, яка триватиме протягом всього дня.

Новости Днепра про 14 небезпечних днів: календар магнітних бур на травень 2023

Вплив магнітних бур на здоров’я

Магнітні бурі небезпечні для метеозалежних та літніх людей, вагітних, власників хронічних захворювань. У дні підвищеної сонячної активності можуть спостерігатися такі симптоми:

  • запаморочення;
  • головний біль;
  • нудота;
  • слабкість;
  • підвищений артеріальний тиск;
  • біль в серці;
  • загострення хронічних захворювань;
  • безсоння.

Щоб мінімізувати негативний вплив бурі, в небезпечні дати варто дотримуватися простих правил:

  • Відмовтеся від кави, сигарет, алкоголю, енергетиків. Замініть їх трав’яним і зеленим чаєм.
  • Лягайте спати в один і той же час. Спіть не менше 7 годин на добу.
  • Проводьте більше часу на відкритому повітрі. Частіше ходіть пішки.
  • Перед сном приймайте контрастний душ.

Читайте також:

Новости Днепра про 14 небезпечних днів: календар магнітних бур на травень 2023Українська Новости Днепра про 14 небезпечних днів: календар магнітних бур на травень 2023Русский

Автор:


# # # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Їх вбила російська ракета: у Дніпрі попрощаються з 31-річною жінкою та її 2-річною донечкою
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:44
    Їх вбила російська ракета: у Дніпрі попрощаються з 31-річною жінкою та її 2-річною донечкою

    Вічна пам'ять загиблим!

    Рятувальна операція в Умані завершена: 17 осіб врятовано, 2 жінки вважаються безвісти зниклими
    новини України
    Сьогодні 16:59
    Рятувальна операція в Умані завершена: 17 осіб врятовано, 2 жінки вважаються безвісти зниклими

    28 квітня росіяни завдали ракетного удару по багатоповерхівці в Умані.

    Затор від китайської стіни: на кільці на Перемозі ускладнено рух через чергу на McDrivе
    Новини Дніпра
    Сьогодні 16:31
    Затор від китайської стіни: на кільці на Перемозі ускладнено рух через чергу на McDrivе

    Сьогодні п'ятий день роботи McDonald's у Дніпрі після річної перерви.

    Дніпряни скаржаться на збій в “ПриватБанку”: що відомо
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:30
    Дніпряни скаржаться на збій в “ПриватБанку”: що відомо

    Користувачі повідомляють про проблеми зі зняттям готівки в банкоматах, оплатою…

    Наверх