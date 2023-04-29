14 небезпечних днів: календар магнітних бур на травень 2023

У травні на українців очікує кілька геомагнітних сплесків.

Магнітні бурі – це збурення магнітного поля Землі, викликані спалахами на Сонці. Такі коливання можуть негативно впливати на роботу систем зв’язку, а також людське здоров’я.

У травні 2023 року очікуються магнітні бурі сильної та середньої потужності:

з 11 до 17 травня — сильна магнітна буря;

— сильна магнітна буря; з 20 до 25 травня — магнітна буря середньої потужності;

— магнітна буря середньої потужності; 28 травня — потужна магнітна буря, яка триватиме протягом всього дня.

Вплив магнітних бур на здоров’я

Магнітні бурі небезпечні для метеозалежних та літніх людей, вагітних, власників хронічних захворювань. У дні підвищеної сонячної активності можуть спостерігатися такі симптоми:

запаморочення;

головний біль;

нудота;

слабкість;

підвищений артеріальний тиск;

біль в серці;

загострення хронічних захворювань;

безсоння.

Щоб мінімізувати негативний вплив бурі, в небезпечні дати варто дотримуватися простих правил:

Відмовтеся від кави, сигарет, алкоголю, енергетиків. Замініть їх трав’яним і зеленим чаєм.

Лягайте спати в один і той же час. Спіть не менше 7 годин на добу.

Проводьте більше часу на відкритому повітрі. Частіше ходіть пішки.

Перед сном приймайте контрастний душ.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: