У Дніпрі на Канівській горів будинок: ДСНСники врятували чоловіка

Сьогодні вночі на вулиці Канівській загорівся житловий будинок.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області. Виклик на лінію “101” надійшов о 02:57.

Прибувши на місце, рятувальники встановили, що пожежа виникла в одноповерховому житловому будинку на території приватного домоволодіння.

Пожежу локалізували о 04:04, а ліквідували о 04:56. Вогонь пошкодив дах, перекриття та речі домашнього вжитку на загальній площі 70 кв. м.

Під час ліквідації пожежі вогнеборці врятували 65-річного чоловіка. Постраждалого госпіталізували.

До гасіння займання залучили 9 чоловік особового складу та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Верхньодніпровську в одній із квартир вибухнув пилосос.

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