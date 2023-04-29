У Дніпрі на Канівській горів будинок: ДСНСники врятували чоловіка

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області. Виклик на лінію “101” надійшов о 02:57.
Прибувши на місце, рятувальники встановили, що пожежа виникла в одноповерховому житловому будинку на території приватного домоволодіння.
Пожежу локалізували о 04:04, а ліквідували о 04:56. Вогонь пошкодив дах, перекриття та речі домашнього вжитку на загальній площі 70 кв. м.
Під час ліквідації пожежі вогнеборці врятували 65-річного чоловіка. Постраждалого госпіталізували.
До гасіння займання залучили 9 чоловік особового складу та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Верхньодніпровську в одній із квартир вибухнув пилосос.
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