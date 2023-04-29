У Дніпро приїхав президент Чехії: підписали меморандум та поговорили про відбудову області

Сьогодні, 29 квітня, до Дніпра з офіційним візитом приїхав президент Чехії Петр Павел.

Він зустрівся з начальником ОВА Сергієм Лисаком.

Під час зустрічі вони говорили про відбудову Дніпропетровської області та підписали меморандум про виготовлення сучасного медичного автобуса.

Про це повідомив Сергій Лисак в Telegram.

Дніпропетровщина приймає чеську делегацію на чолі з президентом Петром Павелом. Говоримо про відбудову області. Підписали меморандум про виготовлення сучасного медичного автобуса. Це «реанімаційне відділення» на колесах. Одночасно допомогу у ньому можуть надавати 12 пораненим. Чехи зроблять його спеціального для нас, – повідомив начальник ОВА.

Також він зазначив, що, незважаючи на те, що наш регіон зі статусом «прифронтовий» вже понад 9 років, безпекова ситуація контрольована. І вже зараз готуємося до відновлення того, що розбив ворог.

Щось робимо власними силами. Підтримують й міжнародні партнери. Чехія – це та республіка, яка взяла шефство над областю. Тобто допомагатиме з відбудовою. Звернув їхню увагу, що найперше маємо відновити навчальні заклади. У регіоні пошкоджено майже 100 шкіл і понад 50 садочків. Освітня, як і гуманітарна та енергетична сфери – у пріоритеті чеських партнерів. І ми вдячні їм за розуміння та підтримку, – додав Сергій Лисак.

Зазначимо, що президент Чехії Петр Павел приїхав до України у п’ятницю, 28 квітня. Він зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським та відвідав Бучу.

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