14 опасных дней: календарь магнитных бурь на май 2023

Магнитные бури — это колебания магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Они могут негативно влиять на работу систем связи, а также здоровье людей.
В мае 2023 года ожидаются магнитные бури сильной и средней мощности:
Влияние магнитных бурь на здоровье
Магнитные бури опасны для метеозависимых и пожилых людей, беременных, обладателей хронических заболеваний. В дни повышенной солнечной активности могут наблюдаться следующие симптомы:
Чтобы минимизировать негативное влияние бури, в опасные даты следует соблюдать простые правила:
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