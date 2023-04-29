14 опасных дней: календарь магнитных бурь на май 2023

В мае украинцев ожидает несколько геомагнитных всплесков.

Магнитные бури — это колебания магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Они могут негативно влиять на работу систем связи, а также здоровье людей.

В мае 2023 года ожидаются магнитные бури сильной и средней мощности:

с 11 по 17 мая — сильная магнитная буря;

— сильная магнитная буря; с 20 по 25 мая — магнитная буря средней мощности;

— магнитная буря средней мощности; 28 мая — мощная магнитная буря, которая продлится весь день.

Влияние магнитных бурь на здоровье

Магнитные бури опасны для метеозависимых и пожилых людей, беременных, обладателей хронических заболеваний. В дни повышенной солнечной активности могут наблюдаться следующие симптомы:

головокружение;

головная боль;

тошнота;

слабость;

повышенное артериальное давление;

боль в сердце;

обострение хронических заболеваний;

бессонница.

Чтобы минимизировать негативное влияние бури, в опасные даты следует соблюдать простые правила:

Откажитесь от кофе, сигарет, алкоголя, энергетиков. Замените их травяным и зеленым чаем.

Ложитесь спать в одно и то же время. Спите не меньше 7 часов в сутки.

Проводите больше времени на открытом воздухе. Чаще ходите пешком.

Перед сном принимайте контрастный душ.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: