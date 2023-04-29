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14 опасных дней: календарь магнитных бурь на май 2023

Сегодня 18:26
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В мае украинцев ожидает несколько геомагнитных всплесков.

Новости Днепра про 14 опасных дней: календарь магнитных бурь на май 2023

Магнитные бури — это колебания магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Они могут негативно влиять на работу систем связи, а также здоровье людей.

В мае 2023 года ожидаются магнитные бури сильной и средней мощности:

  • с 11 по 17 мая — сильная магнитная буря;
  • с 20 по 25 мая — магнитная буря средней мощности;
  • 28 мая — мощная магнитная буря, которая продлится весь день.

Новости Днепра про 14 опасных дней: календарь магнитных бурь на май 2023

Влияние магнитных бурь на здоровье

Магнитные бури опасны для метеозависимых и пожилых людей, беременных, обладателей хронических заболеваний. В дни повышенной солнечной активности могут наблюдаться следующие симптомы:

  • головокружение;
  • головная боль;
  • тошнота;
  • слабость;
  • повышенное артериальное давление;
  • боль в сердце;
  • обострение хронических заболеваний;
  • бессонница.

Чтобы минимизировать негативное влияние бури, в опасные даты следует соблюдать простые правила:

  • Откажитесь от кофе, сигарет, алкоголя, энергетиков. Замените их травяным и зеленым чаем.
  • Ложитесь спать в одно и то же время. Спите не меньше 7 часов в сутки.
  • Проводите больше времени на открытом воздухе. Чаще ходите пешком.
  • Перед сном принимайте контрастный душ.

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Новости Днепра про 14 опасных дней: календарь магнитных бурь на май 2023Українська Новости Днепра про 14 опасных дней: календарь магнитных бурь на май 2023Русский

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