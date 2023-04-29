Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Плюс фобія: у Верхньодніпровську в одній із квартир вибухнув пилосос

Сьогодні 11:50
просмотров

Учора, 28 квітня, в одній із квартир на бульварі Шевченка у Верхньодніпровську пролунав вибух.

Новости Днепра про Плюс фобія: у Верхньодніпровську в одній із квартир вибухнув пилосос

Про це місцеві мешканці повідомили до поліції, пишуть Telegram-канали.

Правоохоронці прибули на місце події.

Як з’ясувалося, власниця квартири увімкнула в розетку вилку пилососа – та він вибухнув.

На щастя, ніхто не постраждав.

Але у багатьох з’явилася ще одна фобія…

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі через вибух гранати загинув чоловік: коментар поліції.

Читайте також:

Новости Днепра про Плюс фобія: у Верхньодніпровську в одній із квартир вибухнув пилососУкраїнська Новости Днепра про Плюс фобія: у Верхньодніпровську в одній із квартир вибухнув пилососРусский

Автор:


# # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Трамваї №6 та №9 не курсують, а тролейбус №3 змінив маршрут: як у суботу у Дніпрі працює громадський транспорт
    Новини Дніпра
    Сьогодні 09:51
    Трамваї №6 та №9 не курсують, а тролейбус №3 змінив маршрут: як у суботу у Дніпрі працює громадський транспорт

    Важлива інформація!

    Військкомати, станції метро, аеропорт, лікарні, газорозподільні пункти: у Дніпрі тричі за добу повідомляли про “замінування”
    Новини Дніпра
    Сьогодні 09:03
    Військкомати, станції метро, аеропорт, лікарні, газорозподільні пункти: у Дніпрі тричі за добу повідомляли про “замінування”

    У п'ятницю у Дніпрі тричі надходили повідомлення про замінування.

    Одна повітряна тривога: як минула ніч на Дніпропетровщині
    Новини Дніпра
    Сьогодні 08:31
    Одна повітряна тривога: як минула ніч на Дніпропетровщині

    Сьогодні на Дніпропетровщині вночі була лише одна повітряна тривога: з…

    У Дніпрі біля одного із будинків знайшли новонароджену дитину: що відомо
    Новини Дніпра
    Вчора 18:46
    У Дніпрі біля одного із будинків знайшли новонароджену дитину: що відомо

    Поліцейські розшукують матір.

    Наверх