Плюс фобія: у Верхньодніпровську в одній із квартир вибухнув пилосос

Про це місцеві мешканці повідомили до поліції, пишуть Telegram-канали.
Правоохоронці прибули на місце події.
Як з’ясувалося, власниця квартири увімкнула в розетку вилку пилососа – та він вибухнув.
На щастя, ніхто не постраждав.
Але у багатьох з’явилася ще одна фобія…
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі через вибух гранати загинув чоловік: коментар поліції.
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