Плюс фобія: у Верхньодніпровську в одній із квартир вибухнув пилосос

Учора, 28 квітня, в одній із квартир на бульварі Шевченка у Верхньодніпровську пролунав вибух.

Про це місцеві мешканці повідомили до поліції, пишуть Telegram-канали.

Правоохоронці прибули на місце події.

Як з’ясувалося, власниця квартири увімкнула в розетку вилку пилососа – та він вибухнув.

На щастя, ніхто не постраждав.

Але у багатьох з’явилася ще одна фобія…

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі через вибух гранати загинув чоловік: коментар поліції.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: