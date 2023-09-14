13 лікарів з Дніпропетровщини “наварили” на фейкових пацієнтах мільйон гривень

Лікарі "наварили" мільйон гривень за неіснуючих пацієнтів.

До оборудки причетна директорка медзакладу області, яка залучивши начальника управління, завідувачів відділень та лікарів, розробила схему незаконного заволодіння бюджетними коштами. Про це повідомили в обласній прокуратурі.

Медики вигадували пацієнтів та вносили про них інформацію до відповідних баз НСЗУ. Згодом лікарі отримували зарплатню за вилікуваних людей від МОЗ.

Встановлено, що упродовж 2021-2022 років на рахунки медустанови безпідставно було перераховано близько 1 млн грн за фіктивних 623 пацієнтів. Усього до схеми причетні 13 працівників лікарні.

Наразі накладено арешт на нерухоме майно обвинувачених.

Їм інкриміновано заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом, створення та участь у злочинній організації, незаконне придбання, несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в автоматизованих системах, вчинені особами, які мають право доступу до неї.

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