Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • 13 лікарів з Дніпропетровщини “наварили” на фейкових пацієнтах мільйон гривень

13 лікарів з Дніпропетровщини “наварили” на фейкових пацієнтах мільйон гривень

Сьогодні 14:29
просмотров

Лікарі "наварили" мільйон гривень за неіснуючих пацієнтів.

Новости Днепра про 13 лікарів з Дніпропетровщини

До оборудки причетна директорка медзакладу області, яка залучивши начальника управління, завідувачів відділень та лікарів, розробила схему незаконного заволодіння бюджетними коштами. Про це повідомили в обласній прокуратурі. 

Медики вигадували пацієнтів та вносили про них інформацію до відповідних баз НСЗУ. Згодом лікарі отримували зарплатню за вилікуваних людей від МОЗ. 

Встановлено, що упродовж 2021-2022 років на рахунки медустанови безпідставно було перераховано близько 1 млн грн за фіктивних 623 пацієнтів. Усього до схеми причетні 13 працівників лікарні.

Наразі накладено арешт на нерухоме майно обвинувачених.

Новости Днепра про 13 лікарів з Дніпропетровщини

Їм інкриміновано заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом, створення та участь у злочинній організації, незаконне придбання, несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в автоматизованих системах, вчинені особами, які мають право доступу до неї.

Новости Днепра про 13 лікарів з Дніпропетровщини

Читайте також:

Новости Днепра про 13 лікарів з Дніпропетровщини Українська Новости Днепра про 13 лікарів з Дніпропетровщини Русский

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

У лікарні Дніпра померла військова медикиня Ірина Казьміна
Новини Дніпра
Сьогодні 13:30
У лікарні Дніпра померла військова медикиня Ірина Казьміна

У лікарні Дніпра зупинилося серце військової медикині Ірини Казьміної.

У Павлограді авто врізалося у стіну: яке покарання отримав водій, через якого загинули двоє хлопців
Новини Дніпра
Сьогодні 12:54
У Павлограді авто врізалося у стіну: яке покарання отримав водій, через якого загинули двоє хлопців

Водій свою вину не визнав.

У Дніпрі хочуть знести черговий старовинний будинок: що буде на його місці (ФОТО)
Новини Дніпра
Сьогодні 12:41
У Дніпрі хочуть знести черговий старовинний будинок: що буде на його місці (ФОТО)

В історичному кварталі Дніпра – на вулиці Паторжинського ведеться активна…

У Дніпрі породистий висловухий шотландець вимушений жити у собачій будці
Новини Дніпра
Сьогодні 11:45
У Дніпрі породистий висловухий шотландець вимушений жити у собачій будці

У Дніпрі котик живе у собачій будці.

Наверх