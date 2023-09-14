13 врачей из Днепропетровщины «наварили» на фейковых пациентах миллион гривен

К сделке причастна директор медучреждения области, которая привлекая начальника управления, заведующих отделениями и врачами, разработала схему незаконного завладения бюджетными средствами. Об этом сообщили в областной прокуратуре.
Медики придумывали пациентов и вносили о них информацию в соответствующие базы НСЗУ. Впоследствии врачи получали зарплату за вылеченных людей от Минздрава.
Установлено, что в течение 2021-2022 годов на счета медучреждения безосновательно было перечислено около 1 млн грн за фиктивных 623 пациента. Всего к схеме причастны 13 работников больницы.
В настоящее время наложен арест на недвижимое имущество обвиняемых.
Им инкриминировано завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, легализацию доходов, полученных преступным путем, создание и участие в преступной организации, незаконное приобретение, несанкционированные действия с обрабатываемой в автоматизированных системах информацией, совершенные лицами, имеющими право доступа к ней.
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