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  • 13 врачей из Днепропетровщины «наварили» на фейковых пациентах миллион гривен

13 врачей из Днепропетровщины «наварили» на фейковых пациентах миллион гривен

Сегодня 14:29
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Врачи "наварили" миллион гривен за несуществующих пациентов.

Новости Днепра про 13 врачей из Днепропетровщины

К сделке причастна директор медучреждения области, которая привлекая начальника управления, заведующих отделениями и врачами, разработала схему незаконного завладения бюджетными средствами. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

Медики придумывали пациентов и вносили о них информацию в соответствующие базы НСЗУ. Впоследствии врачи получали зарплату за вылеченных людей от Минздрава.

Установлено, что в течение 2021-2022 годов на счета медучреждения безосновательно было перечислено около 1 млн грн за фиктивных 623 пациента. Всего к схеме причастны 13 работников больницы.

В настоящее время наложен арест на недвижимое имущество обвиняемых.

Новости Днепра про 13 врачей из Днепропетровщины

Им инкриминировано завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, легализацию доходов, полученных преступным путем, создание и участие в преступной организации, незаконное приобретение, несанкционированные действия с обрабатываемой в автоматизированных системах информацией, совершенные лицами, имеющими право доступа к ней.

Новости Днепра про 13 врачей из Днепропетровщины

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