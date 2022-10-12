Звільнено 5 населених пунктів: нові успіхи ЗСУ на Криворіжському напрямку

В оперативному командуванні "Південь" підтвердили звільнення ще 5 населених пунктів на Криворіжському напрямку.

Як зазначили в оперативному командуванні “Південь”, на Херсонщині ЗСУ звільнили та зачистили ще 5 населених пункті. Всі вони знаходяться на Криворіжському напрямку.

Нововасилівка;

Новогригорівка;

Нова Кам’янка;

Трифонівка;

Червоне.

У цих населених пунктах тривають стабілізаційні заходи з відновлення соціальної та критичної інфраструктур, але ЗСУ уже закріпили свої позиції.

Військові зазначають, що противник продовжує обстрілювати українські позиції та проводити повітряну розвідки населених пунктів вздовж лінії фронту.

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