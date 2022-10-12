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  • Звільнено 5 населених пунктів: нові успіхи ЗСУ на Криворіжському напрямку

Звільнено 5 населених пунктів: нові успіхи ЗСУ на Криворіжському напрямку

Сьогодні 15:30
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В оперативному командуванні "Південь" підтвердили звільнення ще 5 населених пунктів на Криворіжському напрямку.

Новости Днепра про Звільнено 5 населених пунктів: нові успіхи ЗСУ на Криворіжському напрямку

Як зазначили в оперативному командуванні “Південь”, на Херсонщині ЗСУ звільнили та зачистили ще 5 населених пункті. Всі вони знаходяться на Криворіжському напрямку.

  • Нововасилівка;
  • Новогригорівка;
  • Нова Кам’янка;
  • Трифонівка;
  • Червоне.

У цих населених пунктах тривають стабілізаційні заходи з відновлення соціальної та критичної інфраструктур, але ЗСУ уже закріпили свої позиції. 

Військові зазначають, що противник продовжує обстрілювати українські позиції та проводити повітряну розвідки населених пунктів вздовж лінії фронту.

Новости Днепра про Звільнено 5 населених пунктів: нові успіхи ЗСУ на Криворіжському напрямку

Новости Днепра про Звільнено 5 населених пунктів: нові успіхи ЗСУ на Криворіжському напрямку

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Новости Днепра про Звільнено 5 населених пунктів: нові успіхи ЗСУ на Криворіжському напрямкуУкраїнська

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