Звільнено 5 населених пунктів: нові успіхи ЗСУ на Криворіжському напрямку

Як зазначили в оперативному командуванні “Південь”, на Херсонщині ЗСУ звільнили та зачистили ще 5 населених пункті. Всі вони знаходяться на Криворіжському напрямку.
У цих населених пунктах тривають стабілізаційні заходи з відновлення соціальної та критичної інфраструктур, але ЗСУ уже закріпили свої позиції.
Військові зазначають, що противник продовжує обстрілювати українські позиції та проводити повітряну розвідки населених пунктів вздовж лінії фронту.
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